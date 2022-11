Dilip Kumar की बहन Farida की हालत नाजुक, 7 दिनों से अस्पताल में भर्ती, सायरा बानो रख रहीं ख्याल

दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार की बहन फरीदा पिछले सात दिनों से कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं।

दिलीप कुमार ( image: instagram)

दिवंगत अभिनेका दिलीप कुमार(Dilip Kumar) की छोटी बहन फरीदा की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि बीते 7 दिनों से वह मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल( Kokilaben Ambani Hospital) में एडमिट है। बताया जा रहा है कि सायरा बानो फरीदा(Farida) के भतीजों के साथ मिलकर उनकी देखभाल कर रही हैं। हालांकि, परिवार ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है। वह, फरीदा के बारे में कोई जानकारी पब्लिक नहीं कर रहे हैं। वहीं ईटाइम्स की खबर के मुताबिक फरीदा की तबीयत खराब थी और अब उसमें कुछ हद तक सुधार हुआ है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि फरीदा को क्या हुआ है।

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram