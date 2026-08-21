CineGram: राज कपूर की फिल्म ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ हिंदी सिनेमा की चर्चित फिल्मों में से एक है। फिल्म में जीनत अमान ने रूपा का किरदार निभाया था, जो अपने बोल्ड अंदाज की वजह से काफी सुर्खियों में रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूपा के इस किरदार के लिए जीनत अमान से पहले लता मंगेशकर राज कपूर की पहली पसंद थीं? हालांकि, एक मुलाकात के दौरान राज कपूर की कही एक बात लता मंगेशकर को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया।

बताया जाता है कि लता मंगेशकर को फिल्म की कहानी पसंद आई थी और वह इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थीं। लेकिन बाद में राज कपूर की एक टिप्पणी से उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने फिल्म से दूरी बना ली। पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी किताब में इस पूरे किस्से का जिक्र किया है।

कहानी के मुताबिक, फिल्म में नायक सिर्फ नायिका की आवाज सुनकर उसके प्यार में पड़ जाता है। जब लता मंगेशकर ने राज कपूर से मुलाकात की, तो दोनों के बीच फिल्म को लेकर बातचीत हुई। इसी दौरान राज कपूर ने अपनी सोच समझाते हुए एक उदाहरण दिया, जो कथित तौर पर लता मंगेशकर को पसंद नहीं आया।

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राज कपूर ने आवाज और खूबसूरती के बीच तुलना करते हुए कहा था कि अगर किसी की आवाज बेहद खूबसूरत हो, लेकिन बाद में पता चले कि आवाज किसी बदसूरत लड़की की है, तो उसके प्रति नजरिया बदल सकता है। उन्हें महसूस हुआ कि बात कुछ गलत दिशा में चली गई है, इसलिए उन्होंने अपनी बात रोक दी।

वीर सांघवी के मुताबिक, राज कपूर ने कथित तौर पर उस इंटरव्यू को हटवाने की कोशिश भी की थी। लेकिन तब तक यह बात लता मंगेशकर तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया।

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हालांकि, फिल्म से लता मंगेशकर का जुड़ाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उन्होंने ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ के गानों को अपनी आवाज दी, जबकि रूपा का किरदार बाद में जीनत अमान को मिला। जीनत ने इस भूमिका को इतने प्रभावी ढंग से निभाया कि रूपा का किरदार हिंदी सिनेमा के यादगार किरदारों में शामिल हो गया।