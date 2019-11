Lata Mangeshkar News: मशहूर गायिका लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। पूरा देश उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। अस्पताल के मुताबिक, उनकी हालत पहले से स्थिर है। इस बीच सोशल मीडिया में उनका गाया एक गाया वायरल हो रहा है। यह गाना बॉलीवुड (Bollywood News) के दबंग यानी सलमान खान (Salman Khan) की पहली सुपरहिट मूवी का है। सलमान खान की फिल्मों के साथ साथ उसके गाने भी बेहद पसंद किए जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी भी सलमान की पुरानी फिल्मों के गाने सुनना पसंद करती है। इन गानों लोग सोशल मीडिया, टिक टॉक पर अपनी तरह से रीक्रिट कर पोस्ट करते रहते हैं। हालांकि, यह वायरल वीडियो खास हो गया है। इस वीडियो को एक्ट्रेस रवीना टंडन को बेहद पसंद आया। एक्ट्रेस ने वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है।

वायरल हो रहा वीडियो एक कपल का है। जो फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ के एक गाने पर खेल में डांस कर रहा है। सलमान खान और भाग्यश्री इस फिल्म में लीड रोल में थे। इन्हीं दोनों पर फिल्माया गया ‘दिल दीवाना…’ गाने पर एक कपल ने खेतों डांस किया है। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहे कपल ने न केवल सलमान के गाने पर डांस बल्कि करीब उसी तरह के कपड़े भी पहले हुए है।

यह वायरल वीडियो एक्ट्रेस रवीना टंडन तक भी पहुंच गया। जो उन्हें बेहद पसंद आया। जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। ‘मैंने प्यार किया’ के ‘दिल दीवाना…’ गाने पर खेत में डांस करते कपल का वीडियो शेयर करते हुए रवीना टंडन ने लिखा कि, यह बहुत ही प्यारा है। जिसे आज मैंने इंटरनेट पर देखा। इस पोस्ट को हजारों लोग लाइक और रीट्वीट कर चुके हैं। देखें वीडियो-

Hahaha this is the sweetest video on the net that I’ve seen today https://t.co/zrZ2evID7a

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) November 13, 2019