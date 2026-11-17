रामायण को अक्सर अच्छाई और बुराई के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इस महाकाव्य में कुछ ऐसे किरदार भी हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों के पहलू नजर आते हैं। इन्हीं में से एक हैं कैकेयी। नितेश तिवारी की नई फिल्म ‘रामायण’ में कैकेयी का किरदार निभा रहीं लारा दत्ता का कहना है कि उनका किरदार सिर्फ एक बुरी सौतेली मां तक सीमित नहीं है। सदियों से रामायण की अलग-अलग कहानियों और व्याख्याओं में कैकेयी को इसी नजरिए से दिखाया गया है। लेकिन लारा इस किरदार के दूसरे पहलुओं को भी सामने लाना चाहती हैं।

SCREEN को दिए एक इंटरव्यू में लारा दत्ता ने कैकेयी के अतीत, उनके फैसलों और उनके किरदार में आए बदलावों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि फिल्म में कुछ ही सीन्स के जरिए कैकेयी के प्यार, गुस्से, पछतावे और अपराधबोध को दिखाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा।

कैकेयी का था एक दिव्य उद्देश्य

लारा दत्ता का मानना है कि नितेश तिवारी ने फिल्म में कैकेयी के किरदार को बेहद संवेदनशीलता और बारीकी के साथ दिखाया है। वह कहती हैं, ‘रामायण के कई संस्करणों में बताया गया है कि कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थीं। शायद वह भरत से भी ज्यादा राम को चाहती थीं। राम हमेशा उनके सबसे पसंदीदा रहे थे।’

फिल्म में भी यह बात देखने को मिलती है। बचपन में कैकेयी हर बार खाने का पहला निवाला अपने बड़े सौतेले बेटे राम को खिलाती थीं। इस बात से उनके अपने बेटे भरत को थोड़ी परेशानी भी होती थी। लारा बताती हैं कि जब राम को अयोध्या का अगला राजा घोषित करने की बात हुई, तब भी कैकेयी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। बल्कि वह इस फैसले से बेहद खुश थीं।

लारा कहती हैं, ‘कैकेयी ने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यह उनके लिए खुशी का मौका था। फिल्म में एक सीन है, जिसमें वह राम के राज्याभिषेक के लिए सबसे खूबसूरत गहने और कपड़े चुनती नजर आती हैं।’

हालांकि कहानी में मंथरा (शीबा चड्ढा) की एंट्री के बाद सबकुछ बदल जाता है। मंथरा ही कैकेयी के मन में ऐसे विचार डालती है, जिसके बाद राम को 14 साल का वनवास मिलता है।

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शीबा चड्ढा की तारीफ करते हुए लारा दत्ता कहती हैं, ‘वह कितनी शानदार एक्ट्रेस हैं। मंथरा के बिना कैकेयी के किरदार का यह बदलाव इतना मजबूत नहीं हो पाता। ये दोनों किरदार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बीच का इतिहास बहुत गहरा है। मंथरा भले ही छोटी सोच रखने वाली और चालाक थी, लेकिन कैकेयी पर उसका बहुत गहरा प्रभाव था। इन दोनों का रिश्ता बेहद पेचीदा और जटिल था।’

लारा के मुताबिक, नितेश तिवारी ने कैकेयी के अतीत को लेकर भी काफी विस्तार से काम किया था। वह बताती हैं, ‘कैकेयी अपने परिवार में इकलौती बेटी थीं और उनके बाकी सभी भाई थे। जन्म के समय ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। ऐसे में मंथरा ने ही उन्हें पाला था। इसलिए मंथरा के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक दाई या सेविका का नहीं था, बल्कि वह उनके लिए मां जैसी थीं।’

कैकेयी को बचपन से ही एक योद्धा राजकुमारी के रूप में तैयार किया गया था। वह एक कुशल सारथी भी थीं। शादी से पहले वह अपने भाइयों के रथ चलाती थीं और शादी के बाद राजा दशरथ (अरुण गोविल) के रथ की कमान भी संभालती थीं।

लारा बताती हैं, ‘एक बार युद्ध के मैदान में कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई थी। इसके बाद राजा ने वादा किया था कि वह उनकी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। उस समय कैकेयी ने कहा था कि उन्होंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है।’

लेकिन मंथरा ने उन्हें सिर्फ युद्ध के मैदान में किए गए दशरथ के वादे की ही याद नहीं दिलाई, बल्कि उनकी शादी के समय किए गए एक दूसरे वादे की भी याद दिलाई।

लारा के मुताबिक, ‘जब कैकेयी ने दशरथ से शादी करने की इच्छा जताई थी, तब उनके पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी राजा की तीसरी रानी बने। उस समय शादियों के जरिए ही राजनीतिक रिश्ते बनाए जाते थे। ऐसे में दशरथ ने कैकेयी के पिता से वादा किया था कि उनका बेटा ही अयोध्या का राजा बनेगा, चाहे वह सबसे बड़ा बेटा हो या नहीं।’

यही वजह थी कि कैकेयी एक बड़ी दुविधा में फंस गई थीं। एक तरफ राम के लिए उनका प्यार था, तो दूसरी तरफ अपने बेटे के अधिकार और उसके भविष्य की जिम्मेदारी। लारा कहती हैं, ‘वह एक मां के प्यार और अपने बेटे के प्रति कर्तव्य के बीच फंस गई थीं। उन्हें लगा कि अगर वह अपने बेटे के लिए नहीं लड़ेंगी तो अयोध्या जैसे बड़े साम्राज्य में, जहां दरबार की राजनीति और साजिशें चलती रहती थीं, भरत को उसका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिल पाएगा। यह निभाने के लिए बेहद जटिल किरदार है।’

लारा दत्ता चाहती थीं कि पर्दे पर कैकेयी के किरदार की गरिमा बनी रहे। उनका कहना है कि उन्हें हमेशा एक खलनायिका के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन रामायण के एक दूसरे संस्करण में बताया गया है कि उन्होंने भगवान राम को वनवास दिलाने के लिए ही जन्म लिया था। इसके पीछे उनका एक दिव्य उद्देश्य था, ताकि राम रावण का वध कर सकें और धरती पर शांति और धर्म की स्थापना कर सकें।

लारा, कैकेयी को रामायण का सबसे गलत समझा गया किरदार मानती हैं। वह कहती हैं, ‘अगर कैकेयी नहीं होतीं तो रामायण की कहानी ही नहीं होती। राम अयोध्या के राजा बन जाते और एक सामान्य राजा की तरह शासन करते। लेकिन उन्हें वनवास मिलने की वजह से ही आगे की सारी घटनाएं हुईं, जिनमें रावण का सीता का अपहरण करना भी शामिल है। वह इस पूरी कहानी का बेहद अहम किरदार हैं।’

लारा के मुताबिक, बाद में कैकेयी को अपने फैसले पर पछतावा जरूर होता है, लेकिन उस समय उनकी नजर में वह गलत नहीं थीं। वह सिर्फ वही मांग रही थीं, जिसका वादा उनसे किया गया था। उन्हें लगता था कि वह किसी के साथ चालाकी या धोखा नहीं कर रही हैं।

कुछ ऐसा रहा कैकेयी का सफर

नितेश तिवारी ने कैकेयी, मंथरा और दशरथ के बीच के सीन्स को एक अलग अंदाज में फिल्माया है। इसमें शेक्सपियर के नाटकों जैसी भावनात्मक जटिलता भी देखने को मिलती है। फिल्म में कैकेयी अपना मोतियों का हार तोड़ देती हैं और कोप भवन में जाकर रहने लगती हैं। इसके बाद वह दशरथ की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अपने दर्द को एक खास तरीके से जाहिर करती हैं।

जैसे ही दशरथ उनकी बातों में आ जाते हैं, कैकेयी का अंदाज पूरी तरह बदल जाता है। वह सीधी खड़ी होती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी मांग रखती हैं।

इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कैकेयी की साड़ी पहनने के अंदाज पर सवाल उठाए और कहा कि उनका लुक किसी टीवी सीरियल की खलनायिका जैसा लग रहा है।

इस पर लारा दत्ता कहती हैं, ‘जब आप इतने बड़े स्तर पर कोई फिल्म बना रहे होते हैं तो आपको इन छोटी-छोटी बातों से आगे बढ़कर सोचना पड़ता है। फिल्म में एक साथ बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। मैंने इस बारे में बात भी की थी कि अगर कैकेयी किसी दूसरे इलाके से आई थीं तो क्या वह अपना स्त्रीधन लेकर नहीं आई होंगी? क्या उनके गहने बाकी रानियों से अलग नहीं होने चाहिए थे? लेकिन जब आप इतनी बारीकियों में जाते हैं तो कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं।’

फिल्म में कैकेयी का स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन लारा के लिए इस किरदार को निभाना आसान नहीं था। कुछ ही सीन्स में उन्हें कैकेयी के व्यक्तित्व के कई अलग-अलग पहलुओं को दिखाना था।

वह कहती हैं, ‘मेरे लिए सबसे जरूरी था कि मैं अपने अभिनय को बहुत सहज और संयमित रखूं। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना था, ताकि किरदार असली लगे। मैं जरूरत से ज्यादा एक्टिंग नहीं करना चाहती थी। पहले वह एक प्यार करने वाली मां थीं, लेकिन बाद में अपने कर्तव्य के कारण उन्हें एक ऐसा सख्त फैसला लेना पड़ा, जिससे दूसरे बेटे के अधिकारों की अनदेखी न हो। क्योंकि उनके बेटे के हक के लिए लड़ने वाला कोई और नहीं था।’

लारा के लिए कैकेयी के किरदार का सबसे मुश्किल हिस्सा वह था, जब उन्हें अपने फैसले के असली नतीजों का एहसास होता है। क्या उस समय कैकेयी को अपने किसी दिव्य उद्देश्य का सहारा मिला था?

इसपर लारा कहती हैं, ‘जब तक उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी इच्छा सबके सामने रखी, तब तक उन्हें समझ आ गया था कि इस फैसले के कितने बड़े नतीजे होंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राम भी धर्म और अपने पिता के वचन से बंधे हुए थे। जब तक कैकेयी को अपने किए का पछतावा हुआ, तब तक इतिहास की दिशा बदल चुकी थी।’

लारा के मुताबिक, इस हिस्से को पर्दे पर उतारना उनके लिए एक शानदार अनुभव था। वह कहती हैं, ‘इस किरदार को निभाने के लिए बहुत बारीकी और संयम की जरूरत थी। जब आप देखते हैं कि दर्शक वनवास के लिए राम की विदाई वाले सीन में रो रहे हैं, उस दर्द और पछतावे को महसूस कर रहे हैं, तो एक कलाकार के लिए इससे बड़ी तारीफ कुछ नहीं हो सकती। यह किसी भी लिखित तारीफ से कहीं ज्यादा मायने रखता है।’

लारा ने एक दिलचस्प बात भी शेयर की। उन्होंने बताया कि भले ही फिल्म में इसे नहीं दिखाया गया, लेकिन वह अक्सर सोचती हैं कि राम के वनवास के बाद कैकेयी ने मंथरा को अपने पास रहने दिया होगा या नहीं। क्या वह उसे अपने साथ रखतीं, ताकि वह हमेशा अपने अपराधबोध और पछतावे की याद दिलाती रहे? लारा के लिए यह विचार भी कैकेयी के किरदार में एक नई परत जोड़ता है।

‘असली राम’ के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात

फिल्म में अरुण गोविल के साथ काम करने के अनुभव को लेकर लारा दत्ता काफी उत्साहित नजर आईं। अरुण गोविल ने रामानंद सागर के 1987 के मशहूर टीवी शो ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभाया था। फिल्म ‘रामायण’ में वह राजा दशरथ की भूमिका में हैं।

लारा कहती हैं, ‘असली राम के साथ काम करना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। वह हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक की तरह थे। रामायण की भावनाएं उनके अंदर बसी हुई हैं।’

उन्होंने बताया कि सेट पर अक्सर अरुण गोविल के मुकुट के वजन को लेकर मजाक भी किया जाता था। लारा कहती हैं, ‘माइथोलॉजिकल फिल्म में काम करना देखने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन मुकुट, गहने, भारी कपड़े और बालों पर चिपकी विग के साथ शूटिंग करना आसान नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे आप अपने साथ 15-16 किलो वजन लेकर चल रहे हों।’

हालांकि लारा के मुताबिक पूरी फिल्म में सबसे मुश्किल किरदार रणबीर कपूर के लिए था। वह कहती हैं, ‘रामायण में रणबीर एक बड़ा सरप्राइज रहे। जब आप एक एक्टर होते हैं तो आपके पास अभिनय के लिए चेहरे के हाव-भाव और भावनाओं का सहारा होता है। लेकिन जब आप पर्दे पर भगवान का किरदार निभा रहे होते हैं तो ये चीजें काफी हद तक आपसे छिन जाती हैं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘राम का किरदार निभाने के लिए रणबीर को हमेशा अपने अंदर एक वैराग्य और शांति बनाए रखनी थी। उनकी आंखों में हर समय एक ठहराव और सुकून दिखना जरूरी था। भगवान राम गुस्से और खुशी जैसी भावनाओं से भी ऊपर थे। ऐसे में जब आप चेहरे के हाव-भाव से अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर सकते तो आपको उन्हें अपने भीतर महसूस करना पड़ता है।’

लारा दत्ता का मानना है कि जहां यश ने रावण के किरदार में अपने गुस्से और आक्रामकता को बखूबी दिखाया है, वहीं राम और सीता के किरदारों में एक अलग तरह का संयम जरूरी था। वह कहती हैं, ‘आज यश को रावण के किरदार के लिए खूब तारीफ मिल रही है और वह वाकई शानदार हैं। लेकिन रावण के पास अपना गुस्सा दिखाने की आजादी थी, जबकि राम और सीता के साथ ऐसा नहीं था। रणबीर और साई पल्लवी ने पूरे फिल्म में जिस तरह का संयम और एकाग्रता बनाए रखी, वह कमाल है।’

मां होने के नाते कैकेयी के दर्द को समझती हैं लारा दत्ता

लारा दत्ता खुद भी एक बेटी की मां हैं। उनकी और टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति की 14 साल की बेटी सायरा है। ऐसे में वह कैकेयी के उस मानसिक संघर्ष से काफी जुड़ाव महसूस करती हैं, जिसमें एक मां का दिल और दिमाग अपने बच्चों के लिए अलग-अलग दिशाओं में खिंचता है।

लारा कहती हैं कि वह कैकेयी की उस मजबूरी को समझ सकती हैं, जिसमें एक तरफ उन्हें अपने बेटे के अधिकार के लिए खड़ा होना था, तो दूसरी तरफ उस बच्चे को तकलीफ पहुंचाने का दर्द भी था, जिसे वह दिल से सबसे ज्यादा प्यार करती थीं।

फिल्म में एक सीन है, जब भरत (आदिनाथ कोठारे) राम से कहते हैं कि उन्होंने कैकेयी के कामों की वजह से उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। इस पल में एक मां के तौर पर कैकेयी का दर्द साफ महसूस किया जा सकता है।

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लारा बताती हैं, ‘हमने इस हिस्से को दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करना ज्यादा प्रभावशाली होता। आप सोच सकते हैं कि उस समय कैकेयी और भरत दोनों पर क्या बीती होगी। कैकेयी के लिए यह ऐसा था, जैसे किसी ने उनके सीने में चाकू घोंप दिया हो। अपने किए की यह उनके लिए सबसे बड़ी सजा रही होगी।’

फिल्म ‘रामायण’, 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने अभी तक लगभग 1400 करोड़ रुपये की कमाई वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कर ली है। फिल्म दो हिस्सों में बनी है। इसका दूसरा पार्ट साल 2028 में दिवाली के मौके पर आएगा।