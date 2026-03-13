मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव और सुरक्षा अलर्ट के कारण कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में मौजूद कई भारतीयों ने भी चिंता जताई है।

इन दिनों कुछ बॉलीवुड सेलेब्रिटीज भी दुबई में थे। कुछ लोग भारत लौट आए हैं, जबकि कुछ अभी भी वहां मौजूद हैं। अभिनेत्री लारा दत्ता भी अपनी 14 साल की बेटी सायरा के साथ दुबई में थीं। अब वह सुरक्षित भारत लौट आई हैं।

लारा दत्ता ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर किया और दुबई में बिताए अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने दुबई के सुरक्षा अधिकारियों की तारीफ करते हुए कहा कि उस दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी थी और कई बार फाइटर जेट्स तथा धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे लोगों में चिंता का माहौल था।

लारा दत्ता ने HT से बातचीत में बताया कि जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा तब वह अपनी बेटी के साथ दुबई में अकेली थीं। उस समय उनके पति महेश भूपति काम के सिलसिले में लंदन में थे।

लारा ने बताया कि उनका घर Al Maktoum International Airport के आसपास के इलाके में है, जहां से उन्हें कई बार धमाकों और फाइटर प्लेन्स की आवाजें सुनाई देती थीं।

उन्होंने कहा कि वह उस समय अपने परिवार के करीब रहना चाहती थीं। इसी वजह से उन्होंने जोखिम उठाते हुए करीब दो घंटे की ड्राइव करके फुजैराह जाने का फैसला किया।

फुजैराह संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख अमीरात है, जो ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित है। लारा के मुताबिक वहां पहुंचने से पहले उन्हें यह भी पता चला था कि उस क्षेत्र में एक दिन पहले धमाके हुए थे, इस वजह से उन्हें चिंता हो रही थी।

लारा ने बताया कि सफर के दौरान वह लगातार प्रार्थना कर रही थीं कि सब सुरक्षित रहे। उन्होंने एयरलाइन और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था की भी तारीफ की।

इस अनुभव का जिक्र करते हुए लारा ने कहा कि इस घटना का उनकी बेटी पर भावनात्मक असर पड़ सकता है- वो किसी ना किसी ट्रॉमा में हमेशा रहेगी।

उन्होंने अपने वायरल वीडियो को लेकर सफाई देते हुए कहा कि उस समय वह अपनी बेटी के साथ अकेली थीं और हालात को लेकर डर बना हुआ था।

लारा ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ये उनका आखिरी सफर ना हो इसलिए उन्होंने एहतियात के तौर पर अपना अनुभव लोगों के साथ साझा किया।

लारा ने ये भी कहा कि वो अक्षय कुमार से बोल रही थीं कि ऐसा लग रहा हम एयरलिफ्ट 2 की शूटिंग कर रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो लारा दत्ता जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म Welcome to the Jungle में नजर आएंगी। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान जल्द होगा।

