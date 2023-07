Arvind Kumar Death: हार्ट अटैक से एक और एक्टर की मौत, ‘लापतागंज’ के चौरसिया का शूट पर जाते समय हुआ निधन

Arvind Kumar Dies: ‘लापतागंज’ एक्टर अरविंद कुमार का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्हें शूटिंग पर जाते समय दिल का दौरा पड़ा था।

अरविंद कुमार का निधन (फोटो-फैसबुक/arvind kumar)

