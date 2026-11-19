इस वक्त नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ काफी चर्चा में है। इसके हर एक किरदार की काफी चर्चा हो रही है। इन्हीं में एक किरदार मंथरा का है, जिसका किरदार शीबा चड्ढा ने निभाया है। उनका अभिनय काफी पसंद किया जा रहा है लेकिन रामानंद सागर के लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक ‘रामायण’ में लिलता पवार ने इस किरदार में जान फूंक दी थी।

वैसे तो ललित पवार ने फिल्मों में लगभग 700 भूमिकाएं निभाई थी, लेकिन रानी कैकेयी की चालाक दासी मंथरा के रूप में उनका किरदार बेहद यादगार रहा है। साल 1913 में ललिता पवार ने 9 साल की उम्र में फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ में काम किया था। ये फिल्म भारत की पहली मूक फिल्म थी। ललिता पवार जैसे जैसे बड़ी हुईं उन्हें मेन लीड के तौर पर काम मिलने लगा। इसके बाद ललिता पवार बतौर फिल्म की हिरोइन काम करने लगीं। हालांकि बाद में वे गुस्सैल सास या मां और खलनायिका के किरदार करने के लिए जानी जाती थी। ये ही कारण था कि रामानंद सागर ने उन्हें अपनी ‘रामायण’ के लिए चुना।

पहले भी मंथरा का किरदार निभा चुकी थीं ललिता पवार

साल 1987 में आई रामानंद सागर की ‘रामायण’ से पहले भी ललिता पवार ने साल 1961 की फिल्म ‘संपूर्ण रामायण’ में मंथरा की भूमिका निभाई थीं। मंथरा के षड्यंत्रकारी स्वभाव को दिखाने के लिए तीखी नजरों, सधे हुए हाव-भाव और प्रभावशाली डायलॉग की जरूरत थी। डायलॉग पर तो काम किया गया, लेकिन तीखी नजरे और चेहरे के हावभाव के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके पीछे का कारण अभिनेत्री के साथ हुआ बड़ा हादसा था।

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शूट के दौरान हुआ था हादसा

जी हां! एक हादसे के वजह से उनकी जिंदगी में वो दौर आ गया था जब उनका करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। दरअसल 1942 में ललिता एक फिल्म में काम कर रही थीं जिसका नाम था ‘जंग-ए-आज़ादी’। उस समय ललिता की उम्र महज 26 साल थी। इस फिल्म में एक्टर भगवान दादा थे और शूटिंग के दौरान एक सीन में एक्टर को ललिता पवार के गाल पर थप्पड़ मारना था, मगर उनके एक थप्पड़ ने ललिता पवार के पूरे चेहरे को बिगाड़ दिया।

भगवान दादा ने ललिता को थप्पड़ इतनी तेज मारा था कि उनकी आंख की नस फट गई और की ललिता पवार को फेशियल पैरालिसिस हो गया। खुद ललिता पवार दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में इस हादसे और उसके बाद लंबे समय तक काम न मिल पाने का जिक्र किया था।

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हादसे के बाद मिलने लगे साइड रोल

ललिता पवार ने कहा था, “दो साल तक मैं जॉबलेस रही थी, मुझे इस कारण कई फिल्मों से भी निकाला गया था”। ललिता ने कहा था कि वो समझ चुकी थीं कि अब उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्में नहीं मिलेंगी। कुछ सालों के ब्रेक के बाद जब वह काम पर लौटीं, तो कई फिल्मों में उन्हें साइड रोल्स मिलने लगे।

ललिता पवार को समझ आ गया था कि फिल्म में किरदार छोटा है या बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि कलाकार उसे कितने अच्छे और दमदार तरीके से निभाता है। इसी दौर में उन्होंने राज कपूर की फिल्म ‘श्री 420’ में भी छोटा सा रोल किया, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई। इसके अलावा 1959 में आई फिल्म ‘अनाड़ी’ में अपने अभिनय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। ललिता पवार के निजी जीवन के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…