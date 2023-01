Lakadbaggha Trailer Out: एनिमल लव पर बनी एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘लकड़बग्घा’ का ट्रेलर रिलीज, 8 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं मिलिंद सोमन

Lakadbaggha Trailer Release: फिल्म का ट्रेलर 2 मिनट 39 सेकेंड का है। ओटीटी स्टार रिद्धि डोगरा भी बड़े पर्दे पर दिखने वाली हैं।

लकड़बग्घा/Lakadbaggha ट्रेलर रिलीज (फाइल फोटो)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram