लाहौर को कभी कहा था बेस्ट, फिल्म हुई बैन तो पाकिस्तान को खरी-खोटी? विडियो की वजह से निशाने पर स्वरा भास्कर

‘वीरे दी वेडिंग’ एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों के जानी जाती हैं। अक्सर स्वरा अपने बयानों के कारण ट्रोर्ल्स के निशाने पर भी जाती हैं। लेकिन इस बार स्वरा बड़ी ही अजीब स्थिति में घिर गई हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर उनके बयान के लिए ट्रोल किया है। वीडियो में स्वरा भास्कर पाकिस्तान के लिए विरोधाभासी बयान देते हुए नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और वीजे ऊर्वा होकैन ने माइक्रोब्लागिंग साइट से दो वीडियो शेयर किये हैं।

पहले वीडियो में स्वरा भास्कर कहती हैं, पाकिस्तान में उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है। लाहौर शहर लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क से भी बेहतर है। वीडियो में स्वरा पाकिस्तानी एंकर को वहां के लोगों से की गई बातचीत को भी बता रही हैं। स्वरा बताती है कि भारत में केवल भाई बोला जाता है मैंने यहां पर जनाब शब्द को भी सीखा है। वहीं दूसरे वीडियो में स्वरा क्रिटिक राजीव मसंद से बात करते हुए नजर आ रही हैं। स्वरा पाकिस्तान को असफल देश बताते हुए नजर आ रही हैं। स्वरा वीडियो में कहती हैं कि वहां की बोलचाल की भाषा भारत की बोली से बहुत खराब है। इतना ही नहीं स्वरा ने यह तक कह दिया कि पाकिस्तान को शरिया कानून द्वारा चलाया जाता है। विरोधाभासी बयानों के कारण स्वरा ट्रोल हो रही हैं।

Swara Bhaskar in Pakistan: I have been to London, Paris, NYC, trust me, Lahore (Pakistan) is the best.

Swara Bhaskar after Pakistan bans Veere di wedding: What better do you expect from a Shariah-ruled, un-secular, failed state like Pakistan?

Is she an actress or a chameleon? pic.twitter.com/CV9Q1jzz1w

— Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) June 2, 2018