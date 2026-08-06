कुनाल खेमू द्वारा होस्ट किए जा रहा रियलिटी शो ‘अलायंस’ अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस वीकेंड शो को अपना विजेता मिल जाएगा, जिसे ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की प्राइज मनी भी दी जाएगी। शो का ग्रैंड फिनाले 7 अगस्त को टेलीकास्ट होगा।

पिछले हफ्ते एली गोनी शो के पहले फाइनलिस्ट बने थे, जबकि इस हफ्ते की शुरुआत में मिनी माथुर ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। बुधवार के एपिसोड में डेजी शाह का सफर खत्म हो गया।

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सोहेल खान हुए शो से बाहर

इसके साथ ही ‘अलायंस’ से सोहेल खान की जर्नी भी खत्म हो चुकी है। उनके एलिमिनेशन के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे कंटेस्टेंट्स को एक-एक सेमीफाइनलिस्ट चुनने का मौका मिला।

सोहेल ने एविक्ट होने के बाद कहा कि ‘मैं चाहता हूं कि ये जल्द ही खत्म हो जाए ताकि हम सब पार्टी कर सकें।’ टीम वॉरियर्स की ओर से वंशज ने नीति टेलर को चुना, जबकि टीम किंग्स ने रुही दोसानी पर भरोसा जताया।

कुशाल ने दिखाया जैद दरबार को बाहर का रास्ता

कमाल बात ये रही कि कुशाल टंडन भी ‘अलायंस’ के सेमाफाइनलिस्ट बन गए हैं। जैद दरबार को बाहर कर कुशाल टंडन ने आखिरी सेमीफाइनलिस्ट के रूप में शो में अपनी जगह बना ली।

यह एपिसोड और भी दिलचस्प बन गया, जब ‘द ट्रेटर्स सीजन 2’ के कंटेस्टेंट्स ने शो में खास एंट्री की और अपने लोकप्रिय गेम फॉर्मेट को ‘अलायंस’ में लेकर आए। गेम के दौरान कुशाल टंडन को ‘ट्रेटर’ चुना गया, जिसके बाद उन्होंने जैद दरबार को ‘मर्डर’ कर गेम से बाहर कर दिया। बाकी कंटेस्टेंट्स कुशाल को ट्रेटर के रूप में पहचानने में नाकाम रहे, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

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आऊट होने के बाद जैद हुए भावुक

जब आखिर में कुशाल ने खुद को ट्रेटर बताया, तो जैद ने उन्हें गले लगाया और कहा, “इस बार अकेले गेम खेलना काफी मुश्किल था। इसलिए मैंने और कुशाल ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर हम दोनों में से कोई ट्रेटर बना, तो वह दूसरे को बाहर करेगा। शो से फिनाले से ठीक एक दिन पहले बाहर होना मेरे लिए बेहद भावुक करने वाला पल है।”

बता दें कि फिनाले से 1 दिन पहले सोहेल खान, बाली, अर्सलान गोनी, वंशज सिंह और आगु स्टैनली भी शो बाहर हो गए और शो को मिल गए उसके सेमीफाइनलिस्ट। शो ‘अलायंस’ का ग्रैंड फिनाले 7 अगस्त को प्राइम वीडियो पर दोपहर 12 बजे देखने मिलेगा।