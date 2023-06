Kusha Kapila Seperation: पति से अलग हुईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला, बोलीं- ये फैसला आसान नहीं था…

Kusha Kapila Seperation: कुशा कपिला और उनके पति जोरावर एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसकी जानकारी दोनों ने इंस्टाग्राम पर दी है।

पति से अलग हुईं कुशा कपिला (फोटो-इंस्टाग्राम kushakapila)

