कुनिका सदानंद की एक एआई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो सिंगर कुमार सानू के साथ नजर आ रही हैं। अपनी इस तस्वीर पर कुनिका ने गुस्सा जाहिर किया है और तस्वीर शेयर करने वाले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है।
कुनिका ने पोस्ट शेयर करते हुए इसकी निंदा की है और लिखा है- शर्म करो, ये आदमी शादीशुदा है।
कुछ वक्त पहले ही कुमार सानू के साथ अपने अफेयर पर कुनिका सदानंद ने खुलकर बात की थी। कुमार सानू की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें दोनों हग करते दिख रहे हैं। कुनिका ने ये साफ किया है कि ये एआई जेनरेटेड तस्वीर है।
अक्षय कुमार ने पर लगा था फिल्मों की एडिटिंग में दखल का आरोप, अवॉर्ड शो में दिया जवाब
कुनिका ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ‘शर्म करो! यह आदमी शादीशुदा है और इनके बच्चे हैं। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें अदालत ने पर्सनैलिटी राइट्स दिए हैं। इस तरह के काम से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। उन्हें या मेरी व्यक्तिगत जिंदगी को फैनडम वॉर में मत घसीटो। किसी व्यक्ति के अधिकारों का उचित सम्मान करो। मैं मानहानि का केस कर रही हूं, इसे तुरंत हटाओ।”
कुनिका बिग बॉस 19 में नजर आ चुकी हैं। वो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं जिसमें ‘बेटा’, ‘गुमराह’ और ‘खिलाड़ी’ जैसी फिल्में शामिल हैं। कुनिका ने हाल ही में पॉडकास्ट में कुमार सानू संग अपने रिश्ते के बारे में बात की थी। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में कुनिका ने बताया था कि कुमार सानू से उनकी पहली मुलाकात एक दोस्त के घर पर हुई थी। कुनिका भी सिंगिंग करती थीं और अक्सर कुमार सानू के साथ टूर पर जाया करती थीं।
अभिनेत्री हर्षिल कालिया की सड़क हादसे में मौत, डिवाइडर से टकराई कार