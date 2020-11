View this post on Instagram

#Karan ke bharose aur pyaar ka maan rakh kar, #Preeta ne #Mahira ko ghar mein jagah de hi di, ab kya hoga aage? Jaanne ke liye dekhiye #KundaliBhagya Mon-Sat, raat 9:30 baje, sirf #ZeeTV par. #KBEpisodic #Preeran