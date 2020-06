View this post on Instagram

#Repost @zee5premium • • • • • • You saw him fight for love. But this season is all about facing #RishtonKiUljhan! Are you ready to watch the other side of Rohit? #KehneKoHumsafarHain S3 premieres today at 6 PM on #ZEE5. #AtrangiDekhoAtrangiRaho @monajsingh @ronitboseroy @gurdippunjj @apurvaagnihotri02 @sayushsanjaynayyar @poojabanerjeee @palakjain786 @suchipillai @altbalaji @ektarkapoor @aditivasudev @nzoomfakih @sandeepnahar_official