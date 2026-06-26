रियलिटी शोज की दुनिया में एक नया नाम ‘द एलायंस’ दस्तक दे चुका है। 16 चर्चित चेहरों, 50 लाख रुपये की प्राइज मनी और पूरी तरह रणनीति पर आधारित गेमप्ले के साथ यह शो पारंपरिक रियलिटी शोज से अलग इस शो को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। शो का पहला एपिसोड आ चुका है और उससे ये भी पता चल गया है कि कंटेस्टेंट्स के लिए गेम आसान नहीं होने वाला है और इसके लिए उन्हें अलायंस यानी गठबंधन बनाना होगा।

इस शो का कॉन्सेप्ट अनोखा होने वाला है। जहां बाकी रियलिटी शोज में बहस, विवाद और ड्रामा चर्चा का विषय बनते हैं, वहीं द एलायंस में पूरा फोकस रणनीति, भरोसे और बदलते अलायंस पर रहने वाला है। हर फैसला खिलाड़ियों की स्थिति बदल सकता है, इसलिए गेम का हर पल अप्रत्याशित बना रहता है।

शो का सेट, हाई-टेक गेम सिस्टम और तेज रफ्तार फॉर्मेट इसे और खास बनाते हैं। फिल्म, टीवी, डिजिटल, गेमिंग और सोशल मीडिया की दुनिया से आए 16 दमदार कंटेस्टेंट्स अपनी अलग-अलग सोच और रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है।

इस शो को दूसरे रियलिटी शोज से अलग बनाता है खिलाड़ियों के बीच पहले से मौजूद रिश्तों का इस्तेमाल। यहां दोस्ती, पारिवारिक संबंध और पुराने कनेक्शन गेम का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में हर गठबंधन और हर विश्वास का फैसला भावनात्मक और रणनीतिक दोनों स्तर पर असर डालता है।

यह भी पढ़ें: ‘2020 के बाद किसी ने काम नहीं दिया’, रिया चक्रवर्ती का छलका दर्द, भाई शोविक ने भी सुनाई आपबीती

शो में ‘द सिस्टम’ नाम का एक खास एलिमेंट भी जोड़ा गया है, जो पूरे खेल को नियंत्रित करता है। यही सिस्टम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखता है, स्कोर अपडेट करता है और समय-समय पर ऐसे ट्विस्ट लाता है, जो गेम का रुख पलभर में बदल सकते हैं। इससे किसी भी खिलाड़ी के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रहना आसान नहीं होगा।

शो में हैं ये दमदार खिलाड़ी

शो में रवि किशन, कुशाल टंडन, मिनी माथुर, अरसलान गोनी, ज़ैद दरबार, नीति टेलर, निखिल चिनापा, डेज़ी शाह, रुही दोसानी, पायल धारे, वंशज सिंह और अरमान खेरा शामिल हैं। इनके अलावा रीवा किशन, डेलबार आर्या, सब्बी सूरी और डॉली जावेद शामिल हैं।

शो में कुल चार अलायंस बनाए गए हैं और चार-चार कर खिलाड़ियों को उनमें बांटा गया है। वो अलायंस हैं- किंग्स, वॉरियर्स, हंटर्स और लेजेंड्स।

किंग्स टीम में रवि किशन, पायल धारे, वंशज सिंह और अरमान खेरा शामिल हैं। वॉरियर्स टीम में कुशाल टंडन, निखिल चिनापा, डेज़ी शाह और रुही दोसानी हैं। हंटर्स टीम में रीवा किशन, डेलबार आर्या, सब्बी सूरी और डॉली जावेद शामिल हैं। वहीं लेजेंड्स टीम में मिनी माथुर, अरसलान गोनी, ज़ैद दरबार और नीति टेलर हैं।

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र की यादों से सजा है हेमा मालिनी का घर, डांस के लिए बना है शानदार स्पेशल रूम, देखें तस्वीरें

हालांकि गेम आगे बढ़ने के साथ अलायंस बदलेंगे, नए खिलाड़ी आएंगे और एलिमिनेशन का सिलसिला भी जारी रहेगा। आखिर में सिर्फ एक खिलाड़ी 50 लाख रुपये की इनामी राशि अपने नाम करेगा।

इस शो के लिए दर्शकों को एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये शो हर दिन आने वाला है। रोज एक नया एपिसोड आएगा और बदलती रणनीतियों के साथ गेम की रफ्तार भी लगातार बनी रहेगी।

कुणाल खेमू के होस्ट वाले रियलिटी शो ‘द एलायंस’ का प्रीमियर 26 जून को हो चुका है। शो को प्रोडक्शन कंपनी बनिजय एशिया ने इसे तैयार किया है। शो को लेकर पहले से ही जबरदस्त चर्चा थी, खासकर इसलिए क्योंकि यह प्राइम वीडियो का नया रियलिटी शो है और इसकी तुलना नेटफ्लिक्स इंडिया के रियलिटी शो ‘Lock Upp: सच या सजा’ से की जा रही थी।

हालांकि, ‘द एलायंस’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्रेश कंटेस्टेंट लाइनअप है। इस बार मेकर्स ने उन चेहरों पर दांव लगाया है, जो लगातार रियलिटी शोज में नजर नहीं आते। फिल्मों, टेलीविजन, डिजिटल एंटरटेनमेंट, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया से जुड़े 16 प्रतिभागियों को इस शो का हिस्सा बनाया गया है। शो शुरू होने से पहले ही मेकर्स ने इन सभी कंटेस्टेंट्स के नामों का आधिकारिक ऐलान किया था, जिसके बाद दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई।