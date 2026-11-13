डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ को दुनियाभर में रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है। वाल्मीकि की महागाथा पर आधारित इस फिल्म को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब पसंद किया जा रहा है। अमेरिका जैसे देशों में दर्शक इसके भव्य सेट और शानदार विजुअल्स की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच थाईलैंड में फिल्म ने अपनी फैन फॉलोइंग पा ली है। यहां पिक्चर की चर्चा का कारण कुछ और ही है।

‘रामायण’ में यश, रवि दुबे और रणबीर कपूर जैसे कलाकारों ने दर्शकों का ध्यान खींचा है, लेकिन थाईलैंड के लोगों के बीच कुणाल कपूर की खास चर्चा हो रही है। फिल्म में सिर्फ तीन सीन के कैमियो में नजर आए कुणाल कपूर थाई फैंस के नए फेवरेट एक्टर बन गए हैं। आलम यह है कि थाईलैंड के लोग सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर ट्वीट कर रहे हैं, उनके पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें अपने देश आने का न्योता दे रहे हैं और उनकी खूबसूरती पर फिदा हुए जा रहे हैं।

थाईलैंड में छाए कुणाल कपूर

‘रामायण’ में कुणाल कपूर ने देवताओं के राजा देवराज इंद्र की भूमिका निभाई है। वह फिल्म के दो अहम युद्ध वाले सीक्वेंस में नजर आए। पहले वह असुर राजा सुमाली को हराते हैं। फिर उनका सामना रावण से होता है, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। ऐसे में इंद्र, रावण के हाथों पराजित हो जाते हैं। इसके बाद एक लंबे सीक्वेंस में वह भगवान विष्णु से रावण का वध करने के लिए अवतार लेने का आग्रह करते हैं।

फिल्म में कुणाल कपूर के कैमियो को दर्शकों ने काफी पसंद किया है। कई चाहनेवालों का कहना है कि इंद्र के किरदार के लिए कुणाल कपूर की कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। फिल्म में उनका यह भव्य अंदाज साफ नजर आता है। खासतौर पर अपनी सवारी ऐरावत हाथी पर उनकी एंट्री को फिल्म के बेहतरीन सीन्स में से एक बताया जा रहा है।

ซีนกระโดดลงน้ำก็ล็อกท่าเป๊ะ กุคิดว่านักกีฬาทีมชาติ แต่ฮืออออ ดูดีมาก อยากดูซ้ำสัก 127 รอบ November 9, 2026

एक तरफ जहां भारतीय दर्शक कुणाल के कैमियो की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं विदेश में भी उनका जलवा कम नहीं है। थाईलैंड में ‘रामायण’ रिलीज होने के बाद से ही कुणाल कपूर चर्चा का विषय बने हुए हैं। थाई ट्विटर (पहले एक्स) और इंस्टाग्राम पर दर्शक उनके सीन्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं।

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थाई जनता के सपनों के इंद्र हैं कुणाल

एक फैन ने शूटिंग के दौरान कुणाल की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘मिल गया! सुनहरी रंगत वाला वो शख्स। उनकी खूबसूरती बिल्कुल इंद्र जैसी है, मानो स्वर्ग से धरती पर उतरे हों। चांद की तरह चमकते हुए, स्वर्ग की ऊंचाइयों से भी ऊपर और बाकी सभी पुरुषों से कहीं ज्यादा खूबसूरत। वह इंद्र, जिसका सपना थाईलैंड के लोग देखते हैं।’

दूसरे यूजर ने कुणाल की सेल्फी को री-पोस्ट करते हुए थाई भाषा में लिखा, ‘क्या इन्हें पता है कि इनका अच्छा लुक्स किसी हथियार से कम नहीं है। इनकी खूबसूरती इंद्र के वज्र जितनी ही ताकतवर है।’

And now we are Thai fans crazy about you.😍 — ⭐️ SoreeviaYugyeom⭐️ (@Soreevia) November 12, 2026

इतना ही नहीं, कई फैंस तो कुणाल को थाईलैंड आने का न्योता भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘इंद्र की तरह चमकते हुए, स्वर्ग से धरती पर उतरे और चांद जैसे खूबसूरत। महाराज, हम आपको विनम्रतापूर्वक थाईलैंड आने का न्योता देते हैं।’

कुणाल का फैंस को जवाब

कुणाल की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी ऐसे ही कई कमेंट्स देखने को मिले। एक्टर ने अपनी एक सेल्फी शेयर की थी, जिस पर थाई फैंस ने उन्हें अपने देश आने के लिए ढेरों न्योते दिए। दिलचस्प बात यह है कि कुणाल ने कुछ फैंस को जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि उनकी बहन थाईलैंड में रहती हैं और यह देश उनके लिए दूसरे घर जैसा है।

Love Thailand. My sisters family lives there. It’s like my second home 🤗 — Kunal Kapoor (@kapoorkkunal) November 11, 2026

‘रामायण’ की बात करें तो नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के साथ मिलकर इसे प्रोड्यूस किया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म दो भागों में रिलीज हो रही है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आ रहे हैं।

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पिछले साल हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में भी कुणाल कपूर ने ‘रामायण’ का हिस्सा बनने को अपने लिए ‘बहुत बड़े सम्मान और खुशी की बात’ बताया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म को लेकर मेकर्स की सोच और इसके भव्य स्तर ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। ‘रामायण’ का पहला पार्ट 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।