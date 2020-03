कॉमेडियन कुनाल कामरा (Kunal Kamra) अक्सर राजनेताओं और पत्रकारों पर वॉर करने के लिए मीम्स का सहारा लेते हैं। अपने ट्विटर हैंडल से कुनाल ऐसे कई मीम्स शेयर कर चर्चा में बने रहे। लेकिन इस बीच उनकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें वे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। कुनाल ने भी इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और पूछा ये किसने किया?

वायरल हो रही तस्वीर में कुनाल कामरा राहुल गांधी के पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर राहुल गांधी के संसद भवन में दे रहे वक्तव्य के दौरान की है जिसे फोटोशॉप किया गया है। फोटो के साथ की गई छेड़छाड़ी को लेकर कुनाल के सवाल पर लोग मीम्स बनाकर जवाब दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ‘सिर्फ़ यहीं नज़र नहीं आते, ऊंचाई पर तभी पहुंचोगे जब प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखोगे!’ एक यूजर ने कमेंट में क्रिकेट मैदान का मीम्स पोस्ट किया जिसमें अमित शाह बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं वहीं कुनाल ऑफ साइड पर फिल्डिंग कर रहे हैं। वही विकेट के पीछे केजरीवाल होते हैं। इस मीम्स को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा- ‘देखो क्या मिला।’

एक अन्य यूजर ने मीम शेयर किया जिसमें राहुल गांधी के अगल-बगल कन्हैया कुमार और कुनाल कामरा नजर आ रहे हैं। यूजर ने लिखा- ‘जो इसे किया है।’ एक यूजर ने वायरल हो रही तस्वीर में ही राहुल गांधी की जगह हास्य कलाकार मिस्टर बीन्स का चेहारा लगा मीम शेयर किया और लिखा,’जिसने ये किया है।’

