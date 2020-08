स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कुणाल आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करते हुए चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच कुणाल कामरा का एक ट्वीट काफी वायरल होरहा है जिसके चलते उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी कुनाल कामरा को जवाब दिया है।

कुणाल कामरा ने ट्वीट किया, ‘1947 में आज ही के दिन भारत ने अंग्रेजों से आजादी पाई थी और 16 मई 2014 को भारत ने कॉमन सेंस से आजादी पाई।’ स्वतंत्रता दिवस पर कुनाल कामरा का ऐसा ट्वीट करना कुछ यूजर्स को नागवार गुजरा और वे कॉमेडियन को ट्रोल करने लगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी कुनाल कामरा को जवाब दिया।

मार्कंडेय काटजू ने लिखा- ‘सही मायने में स्वतंत्रता दिवस तब आएगा जब भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य सेवा की कमी और अच्छी शिक्षा, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार आदि समाप्त हो जाएंगे। बिना इसके आजादी का मतलब कुछ भी नहीं है।’

एक यूजर ने लिखा- जो इमरान खान को अपना बाप मानते हैं और इंडिया नहीं पाकिस्तान की गुलामी करते हैं उनके लिए मोदी जहर हैं। एक यूजर ने लिखा, 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी लेकिन कुनाल कामरा अभी भी स्टॉकहोम सिंड्रोम का गुलाम है।

Today in 1947 India got freedom from the British and on May 16 2014 India got freedom from common sense…

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) August 15, 2020