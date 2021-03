अशोक पंडित सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर अपने पोस्ट के जरिए राय रखते दिखते हैं। हाल ही में कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर तंज कसा। कुणाल कामरा के इस ट्वीट पर बॉलीवुड फिल्ममेकर ने भी तगड़ा रिएक्शन दिया। कुणाल ने अपने पोस्ट में देवेंद्र फडणवीस के लिए लिखा- ‘यदि आप कभी भी जीवन में महसूस करते हैं कि आपके पक्ष में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो बस याद रखें कि देवेंद्र फड़नवीस रोज 4 बजे उठते हैं और राज्यपाल को फोन करके उनसे पूछते हैं “मी पुन्हा येयु का” (मैं दोबारा आऊं क्या?)।

कुणाल के इस पोस्ट पर फिल्म डायरेक्टर अशोक पंडित का पोस्ट भी सामने आया। कुणाल का मजाक उड़ाते हुए तंज भरे अंदाज में उन्होंने भी जवाब दिया- ‘अबे चम्पू 100 करोड़ की दलाली के बारे में भी कुछ बोल! वो तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या?’

बताते चलें, मुकेश अंबाने के घर के बाहर मिली विस्फोटक वाली कार के घटनाक्रम में फडणवीस कुछ दस्तावेज लेकर सामने आए। इस बीच उन्होंने दावा किया कि अनिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शरद पवार से देशमुख को बचाने के लिए झूठ बोलवाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फ ने बताया था- ‘अगर हम देखें तो इसमें 17 फरवरी को लिखा है कि अनिल देशमुख का 17 फरवरी 2021 दोपहर तीन बजे सह्याद्रि गेस्ट हाउस में आगमन।’

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री होम आइसोलेशन में नहीं थे बल्कि उन्होंने यात्राएं भी कीं और कई अधिकारियों से मुलाकात भी की। फडणवीस ने कहा, ‘महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो परमबीर सिंह ने पत्र लिखा है, उस पत्र में एसएमएस या वॉट्सऐप का सबूत भी दिए हैं। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से गलत बातें कहलवाई गईं।’

कॉमेडियन कुणाल के पोस्ट को देख कर कई लोगों ने उनकी बात पर रिएक्ट किया, तो कई लोगों ने अशोक पंडित के पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया। मनवेंद्र नाम के यूजर ने कुणाल के लिए लिखा- तुम्हारा भी कुछ यही है। रोज सुबह उठो, और किसी न किसी बीजेपी समर्थक का मजाक बनाओ ट्विटर पर। दिन में दो तीन बार ट्विटर पर नजर तो डाल ही लेते हैं टाइम निकाल कर। तेरे ट्वीट्स भरे होते हैं।काम हैं नहीं तुमको। कभी RSS, कभी मोदी, कभी बीजेपी, कभी अग्निहोत्री। और बाकी तुम उल्टे लोग आपस में ही।’

गगन नाम के यूजर ने कहा- अरे 100 करोड़ महीने की वसूली हो रही है महाराष्ट्र में उसपे भी बोलो दोगले कही के। घोटालेबाज़ों की सरकार है, जल्द NIA सच बाहर लाएगी। तो वहीं एक यूजर ने लिखा- 100 करोड़ में से तुमको कितने मिले?

If you ever feel in life that nothing is working in your favor just remember Devendra Fadnavis wakes up at 4 everyday and dresses up to call the governer asking him

“Me Punha Yeu ka”

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) March 24, 2021