प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की आजादी में योगदान को लेकर जो बयान दिया उस पर खूब हंगामा हुआ। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ को लेकर बांग्लादेश की दो दिवसीय दौरे पर थे। इसी दौरान शुक्रवार को उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी में उन्होंने सत्याग्रह किया था और वो जेल भी गए थे। उनके इस बयान पर लोग सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम शेयर कर उनके बयान पर तंज कसने लगे। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी इस पूरे मामले पर एक ट्वीट किया जिस पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के अनुसार, मोदी जी विश्व के बेस्ट लीडर हैं।

उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ‘मोदी जी बेस्ट वर्ल्ड लीडर हैं, भारत में अब तक ऐसा नेता नहीं हुआ – नरेंद्र मोदी।’। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स भी मजेदार अंदाज में ट्वीट कर रहे हैं। श्रेया शिवासदन नाम की एक यूजर ने लिखा, ‘कंगना रनौत विश्व की बेस्ट एक्ट्रेस हैं – कंगना रनौत।’

प्रथमेश जाधव नाम के एक यूजर ने एक फोटोशॉप तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘बिल्कुल सही, मोदी जी पूरी गैलेक्सी को ही प्रेरणा देते हैं।’ अंश अग्रवाल नाम के यूजर लिखते हैं, ‘अपने आप को बेस्ट ही कहा है न। किसी की तरह खुद को भारत रत्न तो नहीं दे दिया न।’

Modiji is the best world leader that india has ever had – Narendra Modi

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) March 26, 2021