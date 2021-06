बीते मई माह में देशभर में कोरोना वायरस का काफी कहर देखने को मिला था। रोजाना जहां 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे थे तो वहीं आए दिन तीन या चार हजार से ज्यादा कोरोना से मौतें हो रही थीं। कोरोना के इस कहर को लेकर पीएम मोदी व भाजपा सरकार भी काफी निशाने पर थी। वहीं महामारी के इस कहर को लेकर अब स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक बार फिर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उनके इस वीडियो को द न्यू यॉर्क टाइम्स के वीडियो ने भी अपने यू-ट्यूब चैनल से साझा किया है। कुणाल कामरा ने कहा कि क्या आपको पता है कि भारत कोरोना को मात देने वाला विश्व में पहला देश बना है।

कुणाल कामरा ने कोरोना वायरस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, “मेरा नाम कुणाल कामरा है, मैं भारत का एक स्टैंड-अप कॉमेडियन हूं और यहीं पर मेरी हंसी भी रुक जाती है। मई में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी। 40 हजार मामले रोजाना सामने आ रहे थे और 4000 मौतें रोजाना हो रही थीं।”

कुणाल कामरा ने इस बारे में आगे कहा, “विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़ें बहुत कम बताए गए हैं। अभी भी जहां बाकी दुनिया फिर से खुल रही है तो हम अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हमारी सरकार के हाथ खून से रंगे हुए हैं। दुनिया का कोई भी नेता मोदी से इस बात में प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। वह झूठ और पाखंड के आधार पर देश चला रहे हैं। इतना ही नहीं, वह एक्टिंग भी कर सकते हैं।”

Did an opinion piece for @nytimes on our Covid crisis – https://t.co/Wpi4VfQxg4

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) June 24, 2021