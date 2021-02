कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रिहाना के ट्वीट को लेकर एक के बाद एक ट्वीट पोस्ट कर डाले। कुणाल ने कहा- हैशटैग के साथ 6 शब्दों के एक फॉर्नर पॉप आर्टिस्ट के ट्वीट से देश हिल गया। लाखों से ज्यादा किसान इस वक्त ठंड में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फिर वे कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हमें इंफ्ल्यूएंस नहीं कर सकता।

कुणाल ने अपने अगले पोस्ट मे कहा-अगर आप किसानों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो प्लीज खुद को भारतीय कहना बंद कर दें। आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सपोर्टर्स हो। अपने एक अन्य पोस्ट में कुणाल ने राकेश टिकैत औऱ संजय राउत की तस्वीर शेयर की जिसमें ट्रैक्टर और बुल्डोजर साथ में दिखा ई दे रहे हैं, इस फोटो को शेयर कर कुणाल ने लिखा- मिले सुर मेरा तुम्हारा।

कॉमेडियन के पोस्ट को देख कर एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- जो लोग तिरंगा का अनादर कर रहे हैं, उन्हें पहले स्थान पर भारतीय नहीं कहा जाना चाहिए। हम उन्हें भारतीय नहीं मानते हैं। बाकी आप अपने मेलो ड्रामा में जुटे रहिए। एक ने लिखा- आपके पास कितनी जमीन है। क्या आप खेती के बारे में कुछ जानते हैं। बकवास बुलवालो बस।

A six word tweet with an hashtag by a Foriegn pop artist has shaken the country more than lakhs of farmers in the cold fighting for their rights & then they say western culture can’t influence us…

