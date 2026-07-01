स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और महाराष्ट्र के नेताओं के बीच विवाद फिर शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा की एक समिति के सामने कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए न कोई पछतावा है और न ही मैं माफी मांगूंगा।

अब कुणाल कामरा ने एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने शिवसेना नेता मनीषा कायंदे की आलोचना की है। यह विवाद तब बढ़ा जब मनीषा पर कुछ हफ्ते पहले स्टैंड-अप कॉमेडियनों को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप लगे थे। कामरा ने उनके बयानों पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

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क्या बोले कुणाल कामरा

मंगलवार को कुणाल कामरा ने अपने एक्स हैंडल पर मनीषा कायंदे को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र राज्य के विधायक हमारी संवैधानिक अधिकारों को फिर से लिखना चाहते हैं। वे मुझे अंतहीन कानूनी कार्यवाहियों में घसीटने से संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मुझे पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी परफॉर्म करने के लिए एक भी मंच न मिले।

उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणियों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य में कोई भी स्टैंड-अप कॉमेडी शो करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने आगे लिखा, “सुश्री मनीषा कायंदे मुझे और सजा देना चाहती हैं। आपकी धमकियां मुझे अपना काम करने से नहीं रोकेंगी। मैं आपको सलाह देता हूं कि पार्टी नेताओं को खुश करने के लिए बयान देना बंद करें और अपना काम करना शुरू करें।”

कुणाल कामरा पहले से ही विशेषाधिकार हनन की जांच का सामना कर रहे हैं। यह मामला तब शुरू हुआ जब भाजपा के विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने इसे विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया।

क्या है पूरा मामला?

इस महीने की शुरुआत में मनीषा कायंदे ने हाल ही में हुए ‘370 रुपये बिरयानी’ विवाद पर बात करते हुए पीटीआई से कहा, “ऐसे स्टैंड-अप कॉमेडियनों को सबक सिखाया जाना चाहिए। वे सारी हदें पार कर रहे हैं और किसी का भी मजाक बना रहे हैं। वे जो मन में आता है, कह देते हैं। मैं आने वाले मानसून सत्र में ऐसे कृत्यों के खिलाफ प्रस्ताव लाऊंगी।”

उन्होंने कुणाल कामरा के वायरल पैरोडी गीत का भी जिक्र किया और कहा, “वे किसी का भी मजाक उड़ाकर पैसा कमाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो चाहें, बोल देते हैं। महाराष्ट्र में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र ने भी स्टैंड-अप कॉमेडियनों को सलाह दी थी कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत इस्तेमाल न करें और किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन न करें।

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