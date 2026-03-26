मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर इलाहाबादिया पिछले एक साल से काफी विवादों में रहे हैं। अब एक नया विवाद उनके नाम से जुड़ गया है, क्योंकि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रणवीर इलाहाबादिया को लेकर कुछ ऐसा कहा है, जिसकी वजह से वे एक बार फिर चर्चा में हैं।

दरअसल, समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’ में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से माता-पिता को लेकर ऐसा सवाल किया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया को ट्रोल किया गया, बल्कि समय रैना का शो भी बंद हो गया। रणवीर भी लंबे समय तक मीडिया से दूर रहे थे और अब उन्होंने वापसी की है। हाल ही में उन्होंने एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट साझा की।

रणवीर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उन्हें और उनकी टीम को BeerBiceps और The Ranveer Show को इस मुकाम तक पहुंचाने में 10 साल लगे, लेकिन उनके जीवन में हुई एक घटना ने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया।

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 7: पहले हफ्ते ही रणवीर सिंह की फिल्म ने कमाए 1000 करोड़ रुपये, ‘धुरंधर 2’ ने तोड़ा ‘पुष्पा-2’ का रिकॉर्ड

रणवीर ने अपने एक्स अकाउंट पर लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा:

“मुझे और मेरी टीम को BeerBiceps और The Ranveer Show को इस मुकाम तक पहुंचाने में 10 साल लगे। एक घटना में, इसका एक बड़ा हिस्सा हिल गया। जब टीम ने मुझसे अगले कदम पूछे, तो मैं संत कबीर के दोहे की ओर गया: धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। ये बस एक याद दिलाने वाला सच है कि ग्रोथ में समय लगता है, और फिर से सब कुछ बनाने में भी समय लगता है।”

रणवीर के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए कुणाल कामरा ने लिखा:

“मेरे समेत 30+ आर्टिस्ट्स को Latent में होने की वजह से अधिकारियों ने बुलाया।

पूरे कॉमेडी समुदाय को तुम्हारी मूर्खता की वजह से नुकसान हुआ। शो कैंसिल हुए, वेन्यू हटाए गए, फैसले किए गए। तुम्हारी इस बेवकूफी की छाया अब भी कॉमेडियंस की ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। तुम्हें उस साइड को समझने की परवाह तक नहीं थी।

अच्छे इंसान होने का दिखावा करना बंद करो। अपने चेक लो, नजरें झुकाओ और बहुत शर्मिंदा हो जाओ।

तुम क्रिएटिविटी के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव हो, इसे भुनाना बंद करो और वही काम करो जिसमें तुम सबसे अच्छे हो- यानी फ्रॉड कास्टिंग और क्लाउट चेज़िंग करते हुए ऊपर की तरफ़ सामाजिक बदलाव में रुकावट बनना।”

रणवीर के पोस्ट पर कुणाल की तीखी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। अब तक रणवीर ने कुणाल के इस बयान का कोई जवाब नहीं दिया है।

‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह संग दिखा ऑटो ड्राइवर अब तक नहीं देख पाया अपना ही सीन, 500 रुपये बनी मजबूरी