MS Dhoni: इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इस खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर धोनी फैंस के रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा का भी एमएस धोनी पर एक ट्वीट सामने आया। धोनी की रिटायरमेंट पर कमेंट करते हुए कुणाल कामरा ने लिखा- ‘या तो धोनी की तरह रिटायर हो जाएं या खुद को एल के आडवाणी बनता देखें।’ कुणाल कामरा के इस कमेंट को देख कर कई यूजर्स उनपर भड़कते दिखे।

कुणाल कामरा को इसका जवाब देते हुए ऋषि नाम के एक शख्स ने लिखा- ‘लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी को 2 सीट से 160+ सीट्स पर लेकर गए 10 सालों में। उन्होंने हिंदुओं को उनकी पहचान दी। वह देश के होम मिनिस्टर औऱ डिप्टी पीएम रहे। उन्होंने सेकिंड जेनरेशन लीडर का पद लॉन्च किया बीजेपी में। तुम थर्ड ग्रेड कॉमेडियन कभी इस बात को समझ नहीं पाओगे कि उन्होंने क्या योगदान दिया है देश के लिए।’

एक यूजर ने कहा- ‘या तो धोनी जैसे 38-39 की उम्र में रिटायर हो जाओ या फिर कामरा जैसे 31 साल की उम्र में बकवास काम करो। लोगों को मौक करके हिंदुज्म पर कमेंट कर के पैसा कमाओ। या फिर 50 के राहुल गांधी बन कर यह सोचो कि पॉलिटिकल करियर शुरू करूं या खत्म।’ एक महिला यूजर ने कहा- ‘राहुल गांधी से अच्छा एलके आडवाणी बनना है और उससे भी वर्स्ट है कुणाल कामरा बनना जो कि राहुल गांधी के रहमोकर्म पर जीते हैं।’

You either retire a Dhoni or live long enough to see yourself become LK Advani… <br

