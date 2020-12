मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कंगना और दिलजीत दोसांझ के बीच चल रहे जुबानी जंग पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने ट्विटर पर दिलजीत दोसांझ की एक फोटोशॉप की हुई तस्वीर, जिसमें वो एक जेसीबी पर बैठे हुए हैं, शेयर करते हुए लिखा, ‘अब ये किसने किया?’ साथ ही उन्होंने इसके साथ हंसने वाले इमोजी शेयर किया है।

इसके बाद कुणाल ने कंगना रनौत का एक ट्वीट शेयर करते हुए उनका मजाक उड़ाने के अंदाज़ में लिखा, ‘कंगना रनौत के नाम में ‘एल’ लॉजिक के लिए है।’ कंगना रनौत का वो ट्वीट जिसे कुणाल ने शेयर किया था, कुछ इस प्रकार था, ‘हर साल हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। हम विश्व के रोटी की टोकरी हैं लेकिन हमारे किसान सबसे गरीब हैं। पिछले साल मैंने पढ़ा कि सुधारों को लेकर सैंकड़ों हड़ताल हुए। अगर सब इतने संतुष्ट हैं तो फिर आत्महत्या और स्ट्राइक कौन करता है?’

कुणाल कामरा के ट्वीट्स पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शशांक अरोड़ा लिखते हैं, ‘हर वो इंसान जो किसानों के साथ नहीं है वो देशद्रोही है, ये बात सिंपल है।’ व्यंग्यकार नाम के एक हैंडल से कुणाल कामरा को रिप्लाई दिया गया, ‘राजनीति में ‘अंधभक्तों का निम्नतम स्तर’ का देश के सामने ये बड़ा खुलासा करने के लिए दिलजीत दोसांझ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।’

Now who did this pic.twitter.com/t7mrsGWxVt

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) December 3, 2020