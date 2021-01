Kunal Kamra: कुछ वक्त पहले कुणाल कामरा ने फ्लाइट में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लेकर खूब बवाल मचाया था। उसी घटना के दौरान की एक तस्वीर कुणाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की है। तस्वीर में अर्नब गोस्वामी दिखाई दे रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ब्लैक शर्ट और ब्लैक शेड्स लगाए बैठे दिख रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए कुणाल ने कैप्शन में लिखा है- क्या कोई उस दिन की उनकी चट को रिवील कर सकता है?

कुणाल द्वारा शेयर की गई फोटो और कैप्शन को देख लोगों ने कमेंटबाजी करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- उस दिन की चैट तो नहीं मिली लेकिन ये नोट मिला है-28th जनवरी 2020, आज मैं इंडिगो फ्लाइट में था। मैं नेटफ्लिक्स देख रहा था, अचानक मैंने भौंकने की आवाज सुनी। सरप्राइजली सीरीज में तो कोई डॉग के भौंकने का सीन नहीं था। मैंने इयरफोन चेक किए। फिर मैंने देखा कि कुणाल कामरा मुझ पर चिल्ला रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा- इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। उन्होंने इंडिगो के बॉस को संदेश भेजे होंगे और उन्हें बताया होगा कि एएस आपको जीवन भर के लिए उड़ान भरने से रोकना चाहता है। एक यूजर ने कमेंट कर कहा- अरे भाई अर्नब आपकी फ्लाइट में एक बंदा है उसे इग्नोर करो, ऐसेही बोले जा रहा है।

एक यूजर ने जोक मारते हुए लिखा- अर्नब: कुणाल मुझ पर आरोप लगा रहा है, plz मेरी मदद करो पापाजी। पापाजी: उसे बर्दाश्त करो, उसने मुझ पर भी आरोप लगाया, एएस से संपर्क करो, वह फर्जी मुठभेड़ों के लिए विशेषज्ञ है। अर्नब: plz मुझे बचा लो सर। AS: मैं एयरलाइन का प्रबंधन करूंगा, आपका शाम का शो सांप्रदायिकता पर होना चाहिए।

Can someone reveal his chats from this day? pic.twitter.com/rszvxL5Iej

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 17, 2021