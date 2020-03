स्टैंडअप कॉमेडियन कुनाल कामरा (Kunal Kamra) अक्सर अपने ट्वीट के जरिए किसी ना किसी को निशाने पर लेते रहते हैं। ऐसा कर वह कई बार ट्रोल के निशाने पर भी आ जाते हैं। इस बीच कुनाल कामरा का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है जिसमे उन्होंने मशहूर अंग्रेजी लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) का मजाक उड़ाया है। हालांकि कुनाल कामरा के इस ट्वीट का चेतन भगत ने भी बखूबी जवाब दिया है।

दरअसल लॉकडाउन के बीच चेतन भगत ने एक ट्वीट किया और लोगों से उनकी बोरियत के बारे में जानने की कोशिश की। चेतन भगत ने ट्वीट किया, ‘आप इस समय कितने बोर हो रहे हैं, उसे 1 से 10 के बीच में बताइए।’ चेतन एक इस ट्वीट पर एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, ’11 लेकिन फिर भी आपकी किताबें नहीं पढ़ूंगी।’

कुनाल कामरा ने यूजर के जवाब का स्क्रीन शॉट के साथ चेतन भगत को टैग करते हुए लिखा, ‘यहां तक कि मुझे भी कभी इतनी शीघ्रता और बुरी तरह से अपमानित नहीं किया गया।’ कुनाल के इस ट्वीट का चेतन भगत ने भी करारा जवाब दिया। चेतन भगत ने लिखा, ‘अपमानित होने के लिए तुम्हें कुछ होना होगा।’ दोनों के इस ट्विटर वॉर में यूजर्स भी खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

You have to be someone to get insulted bro. https://t.co/BsMOevjIsz

— Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) March 31, 2020