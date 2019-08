View this post on Instagram

– This Ladka Really Is Deewana😍😂❤️ #FaveScene 💓 • • [ #KumKumBhagya #KumKumBhagyaSeason2 #KKB #ZeeTV #KrishnaKaul #Krishnation #5YearsofKKB #MugdhaChaphekar #Ranchi #Ranbir #RanbirKohli #Prachi #New #Couple #Hindi #Indian #Like #Drama #Soap #Cuties #Telly #Tellywood #EktaKapoor #Love #2019 #SRK