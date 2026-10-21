Kumar Vishwas Song: हिंदी के मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास अपने गीत ‘राम आरंभ भी, राम ही अंत भी’ को लेकर चर्चा में हैं। इस गीत में भगवान श्रीराम के नाम और उनकी महिमा को बताया गया है। इसके बोल राम के प्रति भक्ति और आस्था का भाव जगाते हैं। गीत के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि राम का महत्व जीवन के हर पड़ाव पर है।

करीब 6 मिनट 15 सेकेंड के इस गीत में राम नाम के अर्थ और महत्व को बताया गया है। ‘राम आरंभ भी, राम ही अंत भी’ के जरिए यह संदेश दिया गया है कि जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक भगवान श्रीराम के प्रति आस्था और विश्वास बना रहता है।

राम नाम का महत्व बताता है गीत

भारतीय संस्कृति में भगवान राम को मर्यादा, सच्चाई, कर्तव्य और अच्छे जीवन का प्रतीक माना जाता है। भक्तों के लिए राम नाम लेना मन को शांति देने और भगवान से जुड़ने का एक तरीका है। कुमार विश्वास का यह नया गीत भी राम के प्रति इसी आस्था और विश्वास को दिखाता है।

गीत के बोल हैं-

राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है,

राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है।

राम एकांत है, राम महफ़िल भी है,

राम रास्ता भी है, राम मंज़िल भी है।

राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है,

राम खोज भी है, राम युक्ति भी है।

राम मनहर भी है और मनस्वी भी है,

राम राजा भी है और तपस्वी भी है।

राम आराध्य है, राम आराधना,

राम ही साध्य है, राम ही साधना।

राम मानस भी है, राम गीता भी है,

राम है, राम भी, राम सीता भी है।

राम है धारणा, राम ही धर्म भी,

राम कारण भी है, राम ही कर्म भी।

राम महलों में है, राम जंगल में है,

राम शोक में, राम मंगल में है।

राम हर युग में है, राम हर पल में है,

राम है आज में, राम ही कल में है।

राम गृहस्थ है, राम है संत भी,

राम आरंभ भी, राम ही अंत भी।

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गीत के नाम से यह संदेश मिलता है कि राम का नाम जीवन के हर पड़ाव पर महत्वपूर्ण है। यह हमें सही रास्ते पर चलने, अपने कर्तव्यों को निभाने और अच्छे संस्कारों को अपनाने की सीख देता है।

कुमार विश्वास का राम से जुड़ाव

कुमार विश्वास अपनी कविताओं में हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति और पौराणिक कहानियों से जुड़े विषयों को जगह देते रहे हैं। भगवान राम और रामकथा से जुड़े विषयों पर भी वह अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उनका नया गीत ‘राम आरंभ भी, राम ही अंत भी’ भी रामभक्ति से जुड़ी इसी कड़ी का हिस्सा है।