Kumar Vishwas: पंजाब के पटियाला जिले में पुलिस टीम पर हमले की घटना से हर कोई स्तब्ध है। इस पर कुमार विश्वास ने भी अपना रिएक्शन दिया है। कुमार विश्वास ने घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा- ‘हिंद की चादर गुरु तेगबहादुर जी के प्रकाश पर्व पर पंजाब पुलिस के जवान का हाथ काट देना, गुरुद्वारे में पैट्रोल बम-रिवाल्वर, भारी मात्रा में असलाह की बरामदगी बताती हैं कि कट्टरता किसी भी धर्म में हो मनुष्यता व देश की दुश्मन ही होती है! ऐसे अपराधियों को निंहग कहलाने का अधिकार नहीं।’

कुमार विश्वास के ट्वीट पर लोगों ने भी रिप्लाइ करना शुरू कर दिया औऱ घटना पर रिएक्ट किया। एक यूजर ने गुस्से में कहा कि – ‘ये खालिस्तानी हैं……ये जमतियों से कम थोड़ी हैं।’ इस कमेंट पर एक अन्य यूजर ने भड़कते हुए कमेंट किया- ‘जबान संभालके भाई है वो हमारे । जमात उनकी नाखून की मैल भी नहीं है। हाथों हाथ निहंग प्रमुख का बयान आया था कि वो कुछ गुंडे निहंग के भेष में थे। प्लीज़ यह बयान ना दे हाथ जोड़कर विनती है।’

एक यूजर ने कहा- ‘दोषियों का कोई धर्म और जाति नहीं होता उसे सिर्फ दोषियों की तरह ही देखना चाहिए।’ तो कोई बोला- ‘कट्टरता बेहद खतरनाक साबित होती है।’ एक यूजर ने गुस्से में कहा- ‘आपातकालीन स्थिति में ऐंसी करतूत माफ़ी के लायक़ नही है, इन गुंडो को सख्त सज़ा दी जानी चाहिए।’

एक यूजर ने कहा- ऐसे लोगों को कङी सजा दी जाये। तो एक ने कहा- ‘यह सिख धर्म का अपमान करने की साज़िश है जिसे पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दिया पंजाब में ।’ एक यूजर ने साफ करते हुए लिखा- ‘निहंग प्रमुख का बयान .. जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो निहंग नही गुंडे है।’

9 persons have been arrested till now in connection with the attack in which a Punjab ASI's hand was chopped off in Patiala earlier today. Weapons including guns and petrol bombs have been recovered: Mandeep Singh, SSP Patiala pic.twitter.com/eX3VfVqUHq

— ANI (@ANI) April 12, 2020