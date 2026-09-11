एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ के जौहर वाले सीन पर बयान देकर विवादों में घिरी हुई हैं। अब कवि कुमार ने उनके बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है और बिना नाम लिए इतिहास पर टिप्पणी करने से पहले उसे पढ़ने की सलाह दी है।

कुमार विश्वास ने राजस्थान के इतिहास और वहां हुए बलिदानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का इतिहास कुर्बानियों से लिखा गया है और वहां की मिट्टी चंदन जैसी पवित्र है। उनके मुताबिक, किसी फिल्म में कुछ घंटे की कहानी दिखाने या किसी किताब में कुछ लिख देने से राजस्थान और वहां के लोगों का गौरवशाली इतिहास नहीं बदल सकता।

उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे, तो बाद में किसी और के बयान पर नाराज होने का कोई मतलब नहीं है। उनका मानना है कि विवादों पर ध्यान देने के बजाय बच्चों और युवाओं को देश और उसके इतिहास के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए।

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बिना नाम लिए कुमार विश्वास ने साधा निशाना, बताया जाहिल

कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कुछ लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने न तो इतिहास को ठीक से पढ़ा है और न ही उसे समझा है। इसके बावजूद वे बड़े शहरों में बैठकर देश के इतिहास और संस्कृति पर अपनी राय देते हैं। कुमार विश्वास ने ये भी कहा, “अगर इस इतिहास को आप आगे की पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएंग् तो ये जो जमूरे हैं, जाहिल हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है, मिट्टी से प्रेम नहीं किया है, 19वें माले पर बैठकर जो इस देश के इतिहास और संस्कृति की व्याख्या करते हैं। बंबई बैठकर या कहीं भी बैठकर… आप फिर इनसे नाराज होंगे। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि इनकी ओर ध्यान देने की बजाय आप अपनी पीढ़ी को ये इतिहास सिखाएं।”

उन्होंने बताया कि वह अपने बच्चों को इतिहास समझाने के लिए उन्हें ऐतिहासिक जगहों पर लेकर जाते हैं। उन्होंने हल्दीघाटी, वृंदावन और कुंभलगढ़ जैसे स्थानों का उदाहरण दिया। महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी की लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे स्वाभिमान और आजादी की लड़ाई से जोड़ा।

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कुमार विश्वास ने लोगों से राजस्थान की ऐतिहासिक जगहों को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सिर्फ बैंकॉक, हांगकांग या लास वेगास जाने के बजाय लोगों को राजस्थान घूमना चाहिए और वहां के इतिहास को करीब से समझना चाहिए। उन्होंने अंडमान जाकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास को जानने की बात भी कही।