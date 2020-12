चर्चित कवि कुमार विश्वास सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। वे तमाम समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। खासकर इंस्टाग्राम पर वे अपने कार्यक्रमों की फोटो-वीडियो तो शेयर करते ही रहते हैं, साथ ही घर परिवार की तस्वीरें भी शेयर करते हैं। कुमार विश्वास ने अपने टि्वटर हैंडल पर अपने मकान का एक वीडियो शेयर किया। प्रकृति की गोद में बने इस मकान का जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है इसके बैकग्राउंड में एक ग़ज़ल बज रही है।

पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं और साफ आसमान दिखाई दे रहा है। कुमार विश्वास ने इस वीडियो के साथ लिखा, ‘रोज सुबह उठना “जागना” नहीं है। अगर सच में जाग गए हो तो सोते हुए भी स्थितप्रज्ञ रहोगे। सूरज यही तो सिखाता है। आप सब की आत्मा-मन व मस्तिष्क के उर्ध्वमुखी जागरण की आकांक्षा के साथ बेहद प्यार भरा प्रणाम’। विश्वास के इस वीडियो को लेकर उनके फैंस और तमाम यूजर्स सवाल करने लगे। पंकज मिश्रा नाम के यूजर ने उनसे पूछा कि ‘भाई आप बता सकते हैं कि इसकी दीवारें किस चीज की बनी हैं? क्या यह ग्रीन रूफ़ है?’

इस सवाल के जवाब में कुमार विश्वास ने अपने मकान की खासियत और इससे बनाने की वजह भी बताई। उन्होंने लिखा, ‘यह वैदिक प्लास्टर कहलाता है। इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं होता। पीली मिट्टी, बालू,गोबर,अनुपयुक्त दलहनों की चूरी, चूना व लसलसे पेड़ों (आँवला-लसौडे-गूलर-शीशम आदि) के अवशेष मिलाए जाते हैं। पूर्णतः एंटीबैक्टिरियल व तापमान नियंत्रक है। हमारे पूर्वजों की वास्तुकला को पुनर्जीवित किया है’।

Bhai , fantastic u have thoughts and that u showed in your living also.

Can u plz tell this walls and roof is made of which material ? Green roof ?

— Pankaj Mishra (@pankajm2712) November 29, 2020