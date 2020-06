दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुखार और गले में खराश होने की वजह से खुद को अपने सरकारी आवास पर ही क्वरंटाइन कर लिया है। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है। इस खबर के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के खराब स्वास्थ्य को लेकर फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने भी ट्वीट कर के दिल्ली के सीएम को अपना ध्यान रखने को कहा है।

Get well soon @ArvindKejriwal

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) June 8, 2020