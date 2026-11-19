हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री के दो मशहूर सिंह कुमार सानू और उदित नारायण एक बार फिर साथ आए हैं। दोनों ने बीते 21 सालों से एक साथ कोई गाना नहीं गाया, मगर अब सनी देओल की फिल्म ‘सूर्या: अंत से आरंभ तक’ के लिए ‘सुनियो जरा’ के लिए साथ आए हैं। कुमार सानू ने इस पर बताया कि दोबारा साथ में गाने का मौका मिलने से दोनों काफी खुश हैं।

कुमार सानू ने कहा, “हमने 21 साल बाद साथ में गाना गाया है, इसलिए खुशी तो होनी ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इससे पहले हमने कई गाने साथ गाए हैं। बीच में काफी लंबा अंतराल आ गया था और अब दोबारा साथ गाने का मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूं। उदित जी भी काफी खुश हैं।”

दोस्ती आज भी है बरकरार

गायक ने ये भी बताया कि भले ही उन्होंने लंबे समय से साथ में काम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद नकी दोस्ती बरकरार है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी गायकी में उनका तालमेल वैसा ही है जैसा सालों पहले हुआ करता था।

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उन्होंने कहा, “हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। आज भी वैसी ही है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। जब हम दोनों साथ बैठते हैं तो खूब हंसते हैं और रिकॉर्डिंग के पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। हाल ही में हमने जिस गाने की रिकॉर्डिंग की, उसका माहौल भी बहुत खुशनुमा था।”

अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी रिकॉर्ड किया गाना

कुमार सानू ने बताया कि उनका जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए भी दोनों ने एक गाना रिकॉर्ड किया है, जिसका नाम है ‘तेरा मेरा याराना’। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “करीब 10-12 दिन पहले हमने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए एक और गाना रिकॉर्ड किया। मैंने उदित जी से इस गाने को गाने का अनुरोध किया और वह मेरे साथ जुड़ गए। इसका वीडियो भी आएगा, ताकि लोग देख सकें कि मैं अपने दोस्तों के साथ किस तरह काम करता हूं।”

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अचानक मिला उदित नारायण के साथ गाने का मौका

कुमार सानू की मानें तो उन्हें इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ‘सूर्या’ के लिए उनके साथ कौन गाने वाला है। “मुझे नहीं पता था कि मैं किसके लिए गा रहा हूं या दूसरा गायक कौन है। मुझे पाकुल सर के यहां बुलाया गया था। वहां मुझे फिल्म के गाने के बारे में बताया गया। बाद में पता चला कि उदित जी भी मेरे साथ गा रहे हैं। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई।”

कुमार सानू और उदित नारायण ने ‘राजा को रानी से प्यार हो गया’, ‘दिल ने ये कहा है दिल से’, ‘ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा’, ‘चिन चिना चिना’, ‘तेरी मेरी दोस्ती’ और ‘हैया हू क्या मस्ती’ समेत कई गाने गाए हैं।