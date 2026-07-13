मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू के बेटे जान कुमार सानू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए यह जानकारी दी है कि वह कोरोना की चपेट में आ गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। जान सानू को ऐसे समय में कोविड हुआ है, जब आंध्र प्रदेश में कोरोना के लगभग आठ नए मामले सामने आए हैं। वहीं, कडप्पा जिले में हाल ही 46 साल के एक व्यक्ति की कोविड से मौत भी हो गई।

जान कुमार सानू ने शेयर किया वीडियो

जान खुद एक सिंगर हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया और लिखा, “चीन से आया मेरा दोस्त, कोविड को सलाम करो।” अब उनका वीडियो देखने के बाद फैंस कमेंट्स कर सिंगर के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। ‘भाबीजी घर पर हैं’ एक्ट्रेस चारुल मलिक ने लिखा, “जल्दी ठीक हो जाओ दोस्त, अपना ख्याल रखना।”

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रीता भट्टाचार्य के बेटे हैं जान

जान कुमार सानू की बात करें, तो वह कुमार सानू और उनकी पहली पत्नी रीता भट्टाचार्य के बेटे हैं। कुमार सानू और रीता ने साल 1986 में शादी की थी और साल 1994 में उनका तलाक हो गया था। फिर कुमार सानू ने साल 2001 में सलोनी भट्टाचार्य से शादी कर ली।

जब जान सानू ‘बिग बॉस 14’ में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए थे, तो उन्होंने पिता को लेकर कई खुलासे किए थे।

जान ने यह भी कहा था कि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां के लिए कुछ नहीं किया। जान ने अपने पिता पर यह आरोप भी लगाया कि जब उनकी मां प्रेगनेंट थीं, तभी पिता ने उन्हें तलाक दे दिया था। साथ ही कहा था कि पिता की उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे।

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