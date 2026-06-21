बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में रहे हैं। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई किस्से है। अपने समय में उनका नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था। उसमें से एक थी मीनाक्षी शेषाद्रि। हाल ही में कुमार सानू को एक इंटरव्यू में देखा गया, जहां उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातों पर बात की।

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बताया जाता है कि कुमार सानू और मीनाक्षी शेषाद्रि की पहली मुलाकात महेश भट्ट की फिल्म ‘जुर्म’ के सेट पर हुई थी। फिल्म में का गाना था, ‘जब कोई बात बिगड़ जाए’, इस गाने को लेकर चर्चा थी कि कुमार सानू ने ये गाना मीनाक्षी के लिए गाया था। उसके बाद से दोनों के रिश्तों की खबरों ने हवा पकड़ ली थी। अब कुमार सानू ने इन खबरों पर सफाई दी है और इन बातों को खारिज कर दिया है।

शुभांकर मिश्रा के साथ सिंगर का पॉडकास्ट सामने आया, यहां उनसे अभिनेत्री मीनाक्षी के साथ रिश्ते पर सवाल किया गया। होस्ट का सवाल होता है कि आपके अफेयर के किस्से काफी मशहूर है। इस पर कुमार सानू ने जवाब दिए कि उनकी मीनाक्षी शेषाद्रि से मुलाकात ही नहीं हुई थी। उन्होंने साफ मना किया कि खबर बिल्कुल झूठ है। ये गाना उन्होंने मीनाक्षी के लिए नहीं लिखा था। साथ ही कुमार सानू ने एक्ट्रेस के साथ अपने अफेयर की खबरों का खंडन किया।

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कुमार सानू का कहना है कि ‘इस अफवाह को क्रिएट किया गया था। क्रिएट करने की वजह थी कि जिन लोगों को बचना होता है तो वो हमे दोष देकर बच जाते हैं। उनसे अफेयर का सवाल ही नहीं है, ना कभी उनसे मुलाकात हुई, ना कभी उनको देखा। अभी दुबई में कोई अवॉर्ड फंक्शन था, तब मैं उनसे पहली बार मिला।’

कुमार सानू का कहना था कि उनकी मुलाकात ही एक्ट्रेस से 38 से 40 साल बाद हुई है तो अफेयर का सवाल कहां से आया। सिंगर ने कहा कि वो एक अच्छी और सम्मानित महिला हैं, इन बातों में कोई सच नहीं है।

कुमार सानू की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रही है। मशहूर गायक ने अपने जीवन में दो शादियां कीं और समय-समय पर उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा गया। उन्होंने साल 1980 में रीता भट्टाचार्य के साथ विवाह किया था। इस शादी से दोनों तीन बच्चों के माता-पिता बने। हालांकि, वक्त के साथ उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा और आखिरकार दोनों ने 1994 में अलग होने का फैसला करते हुए तलाक ले लिया।