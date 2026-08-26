फिल्ममेकर कुकू कोहली का अंतिम संस्कार मुंबई के ओशीवारा श्मशान घाट में हुआ। जहां से उनकी दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस अरुणा ईरानी का दिल पसीज देने वाला वीडियो सामने आया। वरिंदर चावला समेत कई पैपराजी पेज पर कुकू कोहली के अंतिम संस्कार के फोटोज और वीडियोज देखने मिले।
अरुणा ईरानी अपने पति कुकू कोहली के आखिरी दर्शन करने पहुंची, जहां उन्हें कई लोग पकड़कर लाते दिखे, उनकी हालत काफी दयनीय दिखाई दी।
कुकू कोहली के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कैटरीना कैफ यहां पति विक्की कौशल के साथ दिखाई दीं, साथ ही विक्की के पिता शाम कौशल भी कुकू कोहली को अंतिम विदाई देने ओशीवारा श्मशान घाट पहुंचे।
फिल्ममेकर रोहित शेट्टी, एक्ट्रेस शरवरी वाघ, जावेद अखतर, शबाना आजमी, भी उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। रोहित शेट्टी को यहां काफी भावुक देखा गया।
अजय देवगन ने एक्स प्लेटफॉर्म पर फिल्ममेकर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- “कुछ लोग आपकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। कूकू जी भी मेरे लिए उन्हीं खास लोगों में से एक थे। मुझ पर आपने जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। कूकू जी, आपकी बहुत याद आएगी। ओम शांति”
मशहूर बॉलीवुड निर्देशक और फिल्ममेकर कुकू कोहली (Kuku Kohli) का 77 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मंगलवार को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1991 में आई अपनी पहली ही सुपरहिट फिल्म ‘फूल और कांटे’ से उन्होंने अजय देवगन का बॉलीवुड में डेब्यू कराया था।