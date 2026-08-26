फिल्ममेकर कुकू कोहली इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 77 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। भारतीय सिनेमा को उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं। फिल्ममेकर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के साथ दूसरी शादी कर ली थी।

उनकी मौत के बाद उनकी पहली पत्नी के बारे में चर्चा में बढ़ गई है। इसके अलावा कुकू कोहली की दो बेटियां भी है जो बॉलीवुड में अपना कदम जमा चुकी हैं। चलिए बताते है आपको कुकू कोहली की पहली पत्नी और परिवार की जानकारी…

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कुकू कोहली की पहली पत्नी कौन थीं

फिल्ममेकर कुकू कोहली का 25 अगस्त 2026 का निधन हो गया, दो दिन पहले फिल्ममेकर को हार्ट अटैक आया था। साल 1991 की फिल्म ‘फूल और कांटे’ से बतौर डायरेक्टर अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले कुकू कोहली अपने पीछे पूरा परिवार छोड़कर चले गए। उनकी पहली पत्नी की बात करें तो उन्होंने रीता कोहली से पहली शादी की थी।

उनकी शादी की कोई पुख्ता तारीख मौजूद नहीं है। रीता कोहली फिल्मी दुनिया से नाता नहीं रखती थीं, वह हाउस वाइफ थीं। बताया जाता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते उनका निधन हो गया था।

कुकू कोहली के बच्चें

रीता कोहली के साथ शादी में फिल्ममेकर की दो बेटियां थीं। पूजा कोहली, करिश्मा कोहली। पूजा कोहली बॉलीवुड प्रोड्यूसर हैं और करिश्मा कोहली प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं। कुकू कोहली की बेटी करिश्मा ने फिल्ममेकर कबीर खान के निगरानी में डायरेक्शन की ट्रेनिंग ली।

यशराज फिल्म्स के साथ अपने करियर की शुरूआत की। एक दशक से ज्यादा समय तक करिश्मा ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर काम किया है।

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कुकू कोहली की बेटी ने सलमान खान को किया डायरेक्ट

सलमान खान की दो बड़ी फिल्मों में करिश्मा सह-निर्देशक काम कर चुकीं हैं। उन्होंने ‘एक था टाइगर’, ‘बजरंगी भाईजान’ में सलमान खान और कबीर खान के साथ सह-निर्देशक के तौर पर काम किया है।

इसके अलावा नेटफ्लिक्स सीरीज ‘द फेम गेम’ में भी करिश्मा ने सह निर्देशक काम किया है। बतौर डायरेक्टर वह कई ओटीटी फिल्म्स और सीरीज का निर्देशक कर चुकी हैं।

कुकू कोहली की दूसरी बेटी पूजा कोहली मुख्या रूप से फिल्म और डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। फिल्मकारावन की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म्स और प्रोजेक्ट्स में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम किया है।

कुकू कोहली अरुणा ईरानी शादी

साल 1990 में कुकू कोहली ने एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के साथ चुपचाप शादी कर ली थी। उनके साथ फिल्ममेकर का कोई बच्चा नहीं है, अरुणा ने खुद ही बच्चा ना करने का फैसला लिया था।