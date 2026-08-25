Kuku Kohli Death News: मशहूर बॉलीवुड निर्देशक और फिल्ममेकर कुकू कोहली (Kuku Kohli) का 77 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मंगलवार को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। 1991 में आई अपनी पहली ही सुपरहिट फिल्म ‘फूल और कांटे’ से उन्होंने अजय देवगन का बॉलीवुड में डेब्यू कराया था।

दिग्गज फिल्म निर्माता कुकू कोहली के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के ओशिवारा श्मशान घाट पर किया गया।

अशोक पंडित ने जताया दुख

कूकू कोहली के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने कन्फर्म की। बेहद भावुक होते हुए अशोक पंडित ने कहा, “मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि मैं उनके बेहद करीब था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें हार्ट अटैक आएगा। वे पूरी तरह से स्वस्थ थे, खाने-पीने का ध्यान रखते थे और फिजिकली बहुत फिट थे। वे हमेशा मुस्कुराने वाले और पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहने वाले इंसान थे।”

उन्होंने आगे कहा, “एक बेहतरीन तकनीशियन होने के साथ-साथ उनका एक बड़ा करियर रहा है। उन्होंने लंबे समय तक राज कपूर के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। मैं आज पूरी तरह से टूट चुका हूं, मैंने अपना एक बहुत करीबी दोस्त खो दिया।” अशोक पंडित ने यह भी बताया कि वे लोनावाला में एक ओल्ड एज होम (वृद्धाश्रम) भी चलाते थे और सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे।

राज कपूर के साथ शुरू किया था सफर

कुकू कोहली ने अपने करियर की शुरुआत महान फिल्ममेकर राज कपूर के साथ काम करके की थी। इसके बाद उन्होंने निर्देशक राहुल रवैल को सुपरहिट फिल्मों ‘बेताब’ (1983) और ‘अर्जुन’ (1985) में असिस्ट किया।

‘फूल और कांटे’ से मिली बड़ी पहचान

साल 1991 में कुकू कोहली ने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में फिल्म ‘फूल और कांटे’ से अपनी पारी शुरू की। इस फिल्म से अजय देवगन और अभिनेत्री मधु ने बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में अजय देवगन का दो चलती मोटरसाइकिलों पर पैर रखकर एंट्री करने वाला सीन आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे आईकॉनिक सीन्स में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म ‘कोहराम’ का निर्देशन किया।

दीं कई यादगार और सुपरहिट फिल्में

कुकू कोहली ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दीं। 1994 में आई उनकी फिल्म ‘सुहाग’ (अजय देवगन, अक्षय कुमार) सिल्वर जुबली साबित हुई। इसके बाद उन्होंने ‘हकीकत’ (1995), गोविंदा स्टारर ‘अनाड़ी नं. 1’ (1999) और अक्षय कुमार-ट्विंकल खन्ना की फिल्म ‘ज़ुल्मी’ (1999) का निर्देशन किया। 2000 के दशक में उन्होंने ‘ये दिल आशिकाना’ (2002) और ‘वो तेरा नाम था’ (2004) जैसी फिल्में बनाईं।

निजी जीवन

कुकू कोहली की पहली शादी रीता कोहली से हुई थी, जिनसे उनकी दो बेटियां, निर्माता पूजा कोहली और निर्देशक करिश्मा कोहली हैं। इसके बाद उन्होंने 1990 में प्रसिद्ध अभिनेत्री अरूणा ईरानी से शादी की थी।

सलमान खान के लंबे समय से बॉडी डबल रहे परवेज काजी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह नयनतारा और निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक बीमार हो गए थे। इसके बाद खबरें आईं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। हालांकि, उनके मैनेजर पीयूष ने इन खबरों को गलत बताया है। पढ़िए पूरी खबर…