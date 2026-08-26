हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 25 अगस्त की शाम मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कुकू कोहली ने अपने तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में बतौर निर्देशक कई चर्चित फिल्में बनाईं। मगर कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने फिल्मों का हुनर राज कपूर से सीखा था।

राज कपूर के साथ सीखा सिनेमा का हुनर

कुकू कोहली ने अपने करियर की शुरुआत में दिग्गज अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के साथ काम किया था। वह उनके असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और ‘बॉबी’, ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ और ‘प्रेम रोग’ जैसी फिल्मों से जुड़े रहे। राज कपूर के साथ काम करने के दौरान उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखीं और कैमरे के पीछे की दुनिया को करीब से समझा।

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राहुल रवैल के साथ भी किया काम

इसके बाद कुकू कोहली ने राहुल रवैल के साथ भी काम किया। वह सनी देओल की डेब्यू फिल्म ‘बेताब’ और ‘अर्जुन’ जैसी फिल्मों से जुड़े रहे। ‘बेताब’ में उन्होंने सेकेंड यूनिट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। ये वो फिल्म थी, जिसने सनी देओल और अमृता सिंह को बतौर लीड स्टार पहचान दिलाई।

‘फूल और कांटे’ से अजय देवगन को बनाया स्टार

कुकू कोहली के करियर का सबसे अहम पड़ाव 1991 में आया, जब उन्होंने ‘फूल और कांटे’ का निर्देशन किया। यह फिल्म अजय देवगन की बतौर अभिनेता डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में अजय के साथ मधू, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी और जगदीप जैसे कलाकार नजर आए थे।

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‘फूल और कांटे’ बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हुई और अजय देवगन को रातोंरात पहचान मिल गई। फिल्म के एक्शन और अजय देवगन का दो चलती मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर किया गया स्टंट आज भी याद किया जाता है। कुकू कोहली के निर्देशन ने उन्हें 90 के दशक के चर्चित फिल्ममेकर्स में शामिल कर दिया।

‘सुहाग’ और ‘हकीकत’ से मजबूत हुई कुकू कोहली की पहचान

‘फूल और कांटे’ के बाद कुकू कोहली ने ‘कोहराम’ का निर्देशन किया। इसके बाद 1994 में आई ‘सुहाग’ में उन्होंने अजय देवगन और अक्षय कुमार को पहली बार साथ पर्दे पर उतारा। फिल्म में करिश्मा कपूर और नगमा भी अहम भूमिकाओं में थीं। ‘सुहाग’ भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही।

इसके अगले साल 1995 में कुकू कोहली की फिल्म ‘हकीकत’ रिलीज हुई। इसमें अजय देवगन और तब्बू मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में सात कैटेगरी में नामांकन मिला, जिसमें कुकू कोहली का नाम बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी शामिल था। उन्हें स्क्रीन अवॉर्ड्स में भी बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर के लिए नामांकन मिला।

अक्षय कुमार, गोविंदा और नए कलाकारों के साथ भी किया काम

कुकू कोहली ने अपने करियर में अलग-अलग सितारों के साथ काम किया। उन्होंने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना स्टारर ‘जुल्मी’, गोविंदा की डबल रोल वाली ‘अनाड़ी नंबर 1’ और ‘ये दिल आशिकाना’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म ‘वो तेरा नाम था’ 2004 में रिलीज हुई थी।

कुकू कोहली की निर्देशित फिल्मों की संख्या भले ही ज्यादा नहीं रही, लेकिन ‘फूल और कांटे’, ‘सुहाग’ और ‘हकीकत’ जैसी फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में उनकी अलग पहचान बनाई। पर्दे के पीछे से शुरुआत करने वाले कुकू कोहली ने राज कपूर जैसे दिग्गज से सिनेमा सीखा और आगे चलकर अजय देवगन जैसे सितारे के करियर की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई। यही उनके फिल्मी सफर की सबसे खास बात रही।