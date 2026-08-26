‘फूल और कांटे’, ‘कोहराम’, ‘सुहाग’ जैसी शानदार फिल्में भारतीय सिनेमा को देने वाले फिल्ममेकर कुकू कोहली इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के साथ शादी करने से पहले फिल्ममेकर शादीशुदा थे, कमाल बात ये है कि उनकी पहली शादी के बारे में अरुणा ईरानी को खबर भी नहीं थी, लेकिन जब तक उन्हें पता चला तब उनका प्यार परवान चढ़ चुका था।

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नफरत से शुरू हुई प्रेम कहानी

जानकर भले ही हैरानी हो लेकिन कुकू कोहली और अरुणा ईरानी की प्रेम कहानी नफरत से शुरू हुई थी। दोनों का रिश्ता काफी विवादों में भी रहा था, एक्ट्रेस पर फिल्ममेकर की शादी तोड़ने के आरोप तक लगाए गए थे। एक्ट्रेस सालों तक चुप रहीं, उन्होंने अपने रिश्ते और उन पर लगाए गए आरोपो पर कोई रिएक्शन नहीं दिया।

जब अरुणा ईरानी से नाराज हो गए थे कुकू कोहली

दोनों की मुलाकात फिल्म ‘कोहराम’ के सेट पर हुई थी। उस समय अरुणा लगातार फिल्मों मे काम कर रही थीं, डेट्स की कमी के कारण, अरुणा उस फिल्म से हटना चाहती थीं। ये सुनते ही कुकू कोहली काफी नाराज हो गए थे। अरुणा का कहना था कि कुकू उन्हें घंटों तक सेट पर बिठाकर रखते थे और मुश्किल से एक या दो शॉट लेते थे। जिस वजह से वह भी उन्हें खास पसंद नहीं करती थीं।

लहरें रेट्रो के साथ एक बातचीत में एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने बताया था कि जब उन्हें कुकू से प्यार हुआ, तब उन्हें उनकी पहली शादी के बारे में जानकारी नहीं थी। बाद में जब उनकी भावनाएं गहरी हुईं तब उन्हें इस सच्चाई के बारे में पता चला।

कुकू कोहली अरुणा ईरानी की गुपचुप शादी

धीरे धीरे दोनों के बीच की नफरत नजदीकियों में बदलने लगीं और फिल्म इंडस्ट्री में दोनों के रिश्ते की चर्चा बढ़ गई। हर तरफ उन्हें लेकर बातें हुआ करती थीं, लेकिन दोनों ने उन पर ध्यान दिए बिना अपनी जिंदगी बिताई और सालों तक रिश्ता कायम रखा। साल 1990 में दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थीं। अरुणा ईरानी ने एएनआई के साथ बताया था कि उन्होंने अपनी शादी लंबे समय तक छिपाकर रखी।

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जब अरुणा ईरानी पर लगे ‘घर तोड़ने वाली’ के आरोप

उनकी शादी के बाद एक्ट्रेस पर ‘घर तोड़ने वाली’ का आरोप भी लगा था। एक्ट्रेस ने हमेशा इस आरोप का विरोध किया। एएनआई के साथ बातचीत में उनका कहना था कि ‘दूसरी शादी का सवाल उन्हें अपने पति से करना चाहिए था, हमेशा दूसरी औरत को दोष दिया जाता है। दूसरी औरतें इसलिए अफेयर नहीं करती हैं कि किसी का घर टूट जाए। ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि बस वो दो लोग ही जानते होते है कि उनके बीच कैसे किसी तीसरे ने एंट्री ले ली।’

एक्ट्रेस ने बताया था कि उस समय शादीशुदा शख्स से शादी करना बड़ी बात थी। उन्होंने कहा- ‘जब आप एक शादीशुदा इंसान से शादी करते हैं तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने एक शादीशुदा इंसान से शादी की, किसी को नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। मैं उस बारे में बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी।’

सालों तक छिपाई कुकू कोहली के साथ शादी

कुकू कोहली की पहली पत्नी के बारे में बात करते हुए अरुणा ने कहा कि वो कुछ समय पहले किसी बीमारी के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, इसलिए अब बहुत हिम्मत दिखाकर मैं अपनी शादी के बारे में बात करती हूं, पहले मैं लोगों से भी मना कर देती थी कि मत करो।

जानकारी के लिए बता दें कि कुकू कोहली की पहली पत्नी रीता कोहली थी, उनके साथ उनकू दो बेटियां भी थीं। जिनका नाम पूजा कोहली और करिश्मा कोहली है।