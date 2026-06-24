समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है और यकीनन बदल भी गया है लेकिन एक चीज जो सालों से नहीं बदली और सोशल मीडिया की दुनिया में उसे पहले से भी ज्यादा आम कर दिया गया, वो है जजमेंट, आलोचना, निंदा करना। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोग हमारे फैसलों से ज्यादा उन पर अपनी राय देने में रुचि रखते हैं। बहुत कम समय लगता है किसी के बारे में एक राय जारी कर देने में, उससे भी कम समय लगता है इंटरनेट पर बैठकर एक निंदनीय टिप्पणी कर देने में।

ये सच्चाई 50 साल पहले फिल्म ‘अमर प्रेम’ के गीत ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना’ ने बयां की थी। फिल्मी जगत के दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया यह गीत आज सोशल मीडिया के दौर में और भी ज्यादा सच लगता है, जहां हर इंसान जजमेंट और आलोचना का सामना कर रहा है।

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फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई

फिल्म में जब राजेश खन्ना इस गीत से शर्मिला टैगोर को जीवन की सच्चाई समझा रहे होते हैं, उस समय यह सिर्फ फिल्म का एक दृश्य नहीं लगता, बल्कि जिंदगी का एक बड़ा सच बन जाता है। आनंद बख्शी के शब्द, आर.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की भावनात्मक आवाज ने मिलकर एक ऐसा गीत रचा, जो पांच दशक बाद भी उतना ही वास्तविक है।

फिल्म में यह गीत समाज की तरफ से ठुकराई गई पुष्पा यानी कि शर्मिला टैगोर को ढांढस बंधाने के लिए आता है, लेकिन असल जिंदगी में भी यह उन सभी लोगों की कहानी बन गया, जिन्हें कभी न कभी समाज के तानों और फैसलों का सामना करना पड़ा।

जब एक फिल्मी गीत जीवन का दर्शन बन गया

यह गीत बताता है कि दूसरों की राय के आधार पर जिंदगी नहीं जी जा सकती। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। बहुत लोग आलोचना और जजमेंट को सहकर, समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। वहीं कुछ लोग जो इस पर बिना ध्यान दिए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में लगे होते हैं, उन्हें अक्सर इस समाज में अपराधी की निगाहों से देखा जाता है।

ऐसे में इस गीत के बोल बेहद सटीक बैठते है कि ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।’ अगर इस नियम को मानकर जिंदगी को जिया जाए तो जीवन आसान नहीं, लेकिन कम मुश्किल जरूर हो जाता है।

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‘अमर प्रेम’ की कहानी में छिपा समाज का आईना

फिल्म ‘अमर प्रेम’, एक अनमोल और निस्वार्थ रिश्ते की कहानी है। अपने परिवार से ठुकराई पुष्पा (शर्मिला टैगोर का किरदार)को जब मजबूरन एक वेश्यालय में रहना पड़ता है, तब उसकी मुलाकात होती है आनंद बाबू (राजेश खन्ना) से। आनंद बाबू शादीशुदा लेकिन पारिवारिक जीवन से निराश और बिल्कुल अकेले होते है। (राजेश खन्ना) से होती है। आनंद बाबू शादीशुदा हैं लेकिन पारिवारिक जीवन से निराश और अकेले हैं।

वो पुष्पा के गाने और सादगी से गहराई से आकर्षित होते हैं और उनके नियमित ग्राहक बन जाते हैं। दोनों में एक अनदेखा लेकिन बहुत गहराई वाला रिश्ता जुड़ जाता है। फिल्म में पुष्पा के चरित्र को समाज गलत नजर से देखता है। यह गीत उसी सोच पर सवाल उठाता है और बताता है कि इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, बल्कि उसके दिल से होती है।

50 साल बाद भी क्यों नहीं हुआ पुराना

आज सोशल मीडिया के दौर में हर कोई बिना मांगा ज्ञान देने के लिए बैठा है, हर किसी पर राय देने वाले लोग चारों तरफ मौजूद हैं। किसी के चरित्र पर तो किसी के कपड़ो पर, किसी के जल्दी काबिल होने पर तो किसी की नाकामयाबी पर, हर तरफ लोग अपनी राय और टिप्पणी दूसरों पर थोपने के लिए भरे पड़े हैं। यही वजह है कि 1972 का यह गीत 2026 में भी उतना ही प्रासंगिक महसूस होता है।

‘तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई

फिर क्यों संसार की बातों से, भीग गए तेरे नैना’

इस लाइन में एक गहरी बात छिपी है कि जब समाज ने सीता मां को नहीं बख्शा तो आम इंसान क्या हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, जब समाज ने भगवान को जज करने या उनकी निंदा करने से पहले एक बार नहीं सोचा, तो वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे।

किशोर कुमार की आवाज ने दर्द को सुकून में बदल दिया

गीत के बोल भले ही कहीं न कहीं चुभने वाले हो, लेकिन किशोर कुमार की गायकी उसे उपदेश जैसा नहीं, बल्कि दोस्त की सलाह जैसा बना देती है। दरअसल, यही खासियत है किशोर कुमार की गायकी की। इस गाने के बोल समाज की आलोचना, तानों और इंसान के दुखों को सामने रखते है लेकिन किशोर दा की आवाज उस दर्द को बोझिल नहीं लगने देती।

उनकी आवाज में यह गीत सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपने करीबी दोस्त को उसके मुश्किल समय में हौसला दे रहा हो। किशोर कुमार की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो भावनाओं को बिना किसी बनावटीपन के अपनी आवाज में उतार देते थे।

एक गाना जो आत्मविश्वास सिखाता है

अक्सर देखा जाता है कि दूसरों को राय देने वाले और दूसरों की आलोचना करने वाले, खुद वही सब अपने जीवन में कर रहे होते है जिसके लिए बाकी लोगों की निंदा कर रहे थे।

‘हमको जो ताने देते हैं, हम खोये हैं इन रंगरलियों में

हमने उनको भी छुप छुप के, आते देखा इन गलियों में’

इस लाइन में यही बात छिपी है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि अगर हम हर आलोचना से डरेंगे, तो अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाएंगे। चार लोग बस बातें बनाने के लिए होते है, उन बातों के परिणाम के लिए नहीं। शायद यही वजह है कि यह गाना हर पीढ़ी की पसंद बना हुआ है। चाहे पूरे बोल किसी को याद ना हो लेकिन ये जरूर याद रखा जाता है और दूसरों को चुप कराते हुए बोला भी जाता है कि ‘कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।’….