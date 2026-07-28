साल 1998 में आई फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ में शाहरुख खान की बेटी ‘अंजलि’ का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री सना सईद ने हाल ही में खुलासा किया कि वह कम उम्र से ही ईटिंग डिसऑर्डर ‘बुलिमिया’ नाम की बीमारी से जूझ रही थीं। अभिनेत्री ने बताया कि वह कई सालों तक वह चुपचाप इस परेशानी को सहती रहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि यह एक बीमारी है। अब एक नए इंटरव्यू में सना ने अपनी रिकवरी के बारे में खुलकर बात की और बताया कि शरीर को लेकर समाज की सोच ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी थीं।

मुझे बहुत शर्म आती थी: सना सईद

सना ने बताया कि जब तक उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं चला था, तब तक उन्हें लगता था कि यह सिर्फ उनकी एक बुरी आदत है, जिससे उन्हें खुद ही बाहर निकलना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए सना ने कहा, “मुझे लगता था कि मैंने एक गलत आदत बना ली है और मुझे इसे अकेले ही ठीक करना होगा। मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही इस परेशानी से गुजर रही हूं।

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छह साल तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ठीक होना चाहती थी और सामान्य तरीके से खाना चाहती थी। फिर मुझे रिकवरी पर एक किताब मिली, जिससे पहली बार मुझे समझ आया कि मैं किस बीमारी से जूझ रही हूं। वहीं से मेरी असली रिकवरी शुरू हुई और पूरी तरह ठीक होने में चार साल लग गए।”

सना ने आगे कहा कि अगर उन्हें पहले ही अपनी बीमारी के बारे में जानकारी होती, तो शायद उनकी रिकवरी भी जल्दी शुरू हो जाती। अभिनेत्री ने कहा, “अब जब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं, तो मुझे लगता है कि अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी अकेला महसूस न होने दे, तो खुलकर अपनी बात कहना पूरी तरह सही है। मैं पीछे मुड़कर किसी को दोष नहीं देती। मैं सिर्फ उस युवा लड़की को देखती हूं, जिसे यह समझने का तरीका नहीं आता था कि उसका व्यक्तित्व उसके शरीर से अलग है। मैं अपनी पूरी ऊर्जा इस परेशानी को संभालने में लगा रही थी, जबकि मुझे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी।”

भविष्य के बारे में सोचकर लिया बड़ा फैसला

सना ने बताया कि उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आया, जब उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। अपनी बात जारी रखते हुए एक्ट्रेस ने आगे कहा, “असल बदलाव तब आया, जब ठीक होने की मेरी वजह ज्यादा बड़ी हो गई। मैं सोचने लगी कि अगर मेरी शादी हुई, तो मैं अपने पति के साथ डेट भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ खाने पर रहेगा। अगर मेरे बच्चे हुए, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि उन्हें भी यह परेशानी झेलनी पड़े। तभी मैंने तय किया कि मुझे सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा।”

शरीर को लेकर समाज का दबाव

सना ने कहा, “मुझे कॉलेज के दिन याद हैं, जब मेरी ज्यादातर दोस्त डाइट करती थीं, वजन कम करने की कोशिश करती थीं और अपने शरीर में हो रहे बदलावों की बात करती थीं। वह ‘साइज जीरो’ का दौर था, जब बहुत दुबला दिखना ही खूबसूरती माना जाता था। इंटरनेट पर तरह-तरह की डाइट मौजूद थीं और हर कोई ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था।”

अभिनेत्री ने आगे कहा, “एक लड़की का अपने बदलते शरीर को लेकर जागरूक होना सामान्य बात है, लेकिन हमारे आसपास कभी हेल्दी खाने, सही पोषण या लंबे समय तक फिट रहने की बात नहीं होती थी। मेरे आसपास सिर्फ वजन कम होने की तारीफ होती थी। कोई यह नहीं पूछता था कि आप पूरे दिन भूखे रहे या नहीं। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ उसी दबाव को और बढ़ा देती है, क्योंकि कैमरे पर रहने वालों के लिए उनकी शक्ल और शरीर भी काम का हिस्सा बन जाते हैं।”

इंस्टाग्राम पर भी साझा किया था अनुभव

करीब एक हफ्ते पहले सना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के साथ लंबा नोट शेयर किया था। उन्होंने लिखा था, “कई सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ईटिंग डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं था कि मैं तकलीफ में नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस बीमारी के बारे में कभी बताया ही नहीं गया था। बचपन में इस पर कोई बात नहीं करता था। मेरे पास अपनी परेशानी को समझाने के लिए शब्द ही नहीं थे, इसलिए मैं लंबे समय तक चुपचाप इसे सहती रही। जब मैंने पहली बार बुलिमिया के बारे में पढ़ा, तब मुझे समझ आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन खुद से यह स्वीकार करने में भी मुझे कई साल लग गए।”

अब अपनी मौजूदा जिंदगी के बारे में सना ने लिखा, “मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूं और आज अपने शरीर और अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस करती हूं। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें या अपने इलाके में ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़े विशेषज्ञ की मदद लें। सही इलाज और मदद मिलना आपका हक है।”

सना सईद का करियर

सना सईद ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ‘कुछ कुछ होता है’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह ‘हर दिल जो प्यार करेगा’ और ‘बादल’ जैसी फिल्मों में नजर आईं। उन्होंने ‘बाबुल का आंगन छूटे ना’ और ‘लो हो गई पूजा इस घर की’ जैसे टीवी शोज में भी काम किया। बाद में उन्होंने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से बड़े पर्दे पर वापसी की। फिलहाल सना लॉस एंजेलिस में रहती हैं, जहां वह अपने पति साबा वाग्नर के साथ एक प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं।

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