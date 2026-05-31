एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा इन दिनों अपने काम के लिए नहीं बल्कि लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अब से कुछ समय पहले एक्ट्रेस का एक दुबई बिजनेसमैन के साथ वीडियो वायरल हुआ था और अब क्रिस्टल ने एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर साझा की है। फोटो के सामने आते ही एक्ट्रेस के मिस्ट्री मैन की चर्चा और ज्यादा बढ़ गई है। अब फोटो ही कुछ ऐसा है जिससे लोग उनके रिलेशनशिप की अटकलें लगाने लग गए है। चलिए बताते है पूरी खबर

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क्रिस्टल डिसूजा की मिस्ट्री मैन के साथ फोटो

क्रिस्टल डिसूजा टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस है और हाल ही में धुरंधर फिल्म के एक गाने में नजर आई थीं। जिसके लिए एक्ट्रेस को काफी तारीफें भी मिली थी। अब चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। दरअसल क्रिस्टल डिसूजा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर किया जिसमें वह एक लड़के के कंधे पर सिर टिकाए नजर आईं।

साथ ही उन्होंने उस शख्स की बांहों को कसकर पकड़ा हुआ है। इस फोटो को शेयर करते हुए क्रिस्टल ने इविल आई का इमोजी भी लगाया। इस फोटो के सामने आते ही क्रिस्टल डिसूजा के फैंस इनके रिलेशन की अटकलें लगाने लगे और उनके मिस्ट्री मैन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। हालांकि एक्ट्रेस ने इस फोटो में उस शख्स का चेहरा छिपाए रखा।

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पहले किसिंग वीडियो हुआ था वायरल

बता दें कि पहले भी क्रिस्टल डिसूजा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका है जिसमें वह दुबई के बिजनेसमैन के साथ नजर आईं थीं। यह बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स के नए शो देसी ब्लिंग में नजर आ चुके हैं। इनका एपी है और वह दुबई में अपने कार बिजनेस के लिए मशहूर हैं। बात करें वायरल वीडियो की तो इस वीडियो में एक्ट्रेस को गले लगाते वो दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा उनके गाल पर किस करते हुए भी उन्हें देखा गया था। तभी से उनके रिलेशन की खबरों ने हवा पकड़ ली थी और इस फोटो ने उसे और ज्यादा बढ़ा दिया।

एस वीडियो के सामने आने के बाद एक्ट्रेस का कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं आया था। क्रिस्टल डिसूजा ने साल 2007 में शोबिज की दुनिया में कदम रखा था। उन्हें सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है से काफी पॉपुलेरिटी मिली थी। धुरंधर फिल्म में अपने आइटम सांग शरारत के लिए काफी लाइमलाइट बटोरी थी। आयशा खान के साथ उनके डांस की तारीफ की गई थी।