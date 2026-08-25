बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की शादी पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, हाल ही में दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए। इसके बाद कुछ लोगों ने गोविंदा को सपोर्ट किया, तो कुछ ने सुनीता का साथ दिया। बीते दिन अभिनेता के भांजे कृष्णा अभिषेक का रिएक्शन सामने आया था और अब कृष्णा की पत्नी अभिनेत्री कश्मीरा शाह ने इस मुद्दे पर बात की है।

क्या बोलीं कश्मीरा शाह?

पैपराजी ने जब कश्मीरा से गोविंदा और सुनीता आहूजा को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, “वो मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी। मैं अपनी फैमिली की औरतों के साथ खड़ी हूं। अगर लिखना है, समझना है तो ये समझो कि मैं सुनीता के साथ खड़ी हूं।” अभिनेत्री ने आगे कहा, “आज तक उन्होंने (सुनीता) कभी आवाज उठाई है? कभी कहा है कि ये गलत है, वो गलत है? आज बोल रही हैं ना, तो जरूर कुछ गलत होगा।

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कृष्णा अभिषेक ने भी दिया था रिएक्शन

इससे पहले सोमवार को कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक से भी पैपराजी ने गोविंदा और सुनीता के रिश्ते में चल रही अनबन को लेकर सवाल किया। इस पर एक्टर ने कहा, “घर की बात घर में रहनी चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाकी लोग इतनी बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो मेरे मामा हैं, तो मैं अपनी तरफ से ये बात कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी मामी से बहुत प्यार करता हूं, मामा से भी। बस भगवान करे सब सॉल्व हो जाए।”

सुनीता आहूजा ने वापस लिया था तलाक का केस

कुछ दिनों पहले गोविंदा और उनकी को-स्टार रानी स्वर्णकार को एक साथ देखा गया था। इसके बाद पैपराजी से बात करते हुए सुनीता ने गोविंदा को कोमल का ‘शुगर डैडी’ कह दिया। सुनीता के आरोपों पर गोविंदा ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें अपनी हद में रहने के लिए कहा।

इस विवाद के बाद सुनीता को मुंबई की फैमिली कोर्ट में भी देखा गया था। जहां जाकर उन्होंने अपना तलाक का केस वापस ले लिया। इसके बाद राखी सावंत से फोन पर बात करते हुए सुनीता ने दावा किया कि वह अपना तलाक का केस वापस लेने के लिए कोर्ट गई थीं, क्योंकि गोविंदा और कोमल एक-दूसरे से शादी करने वाले थे।

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