रियलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ’ के सेट पर एक भावुक और मजेदार पल देखने को मिला, जब कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, उनकी पत्नी कश्मीरा शाह और गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एक साथ नजर आए। लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक तनाव और मनमुटाव के बाद तीनों को साथ देखकर फैंस भी हैरान रह गए।

वायरल वीडियो में तीनों को पैपराजी के सामने हंसते-मुस्कुराते और हल्के-फुल्के अंदाज में बातचीत करते देखा गया। इस दौरान माहौल काफी सहज और दोस्ताना नजर आया, जो पिछले कई सालों की दूरी के बिल्कुल उलट था।

सुनीता आहूजा का बयान – ’14 साल का वनवास खत्म हुआ’

वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा सुनीता आहूजा के उस बयान की हो रही है, जिसमें वह मजाकिया अंदाज में कहती हैं, ”14 साल का वनवास खत्म हुआ।”

उनकी इस बात पर कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह भी मुस्कुराते हुए नजर आए।

कश्मीरा शाह का इशारों-इशारों में जवाब

इसी दौरान कश्मीरा शाह ने भी हल्के अंदाज में कहा, ”अब किसी और का वनवास होगा।”

इस बयान के बाद सुनीता जोर-जोर से हंसती नजर आईं, जिससे साफ हुआ कि माहौल अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं है।

वीडियो वायरल हुआ तो कृष्णा की बहन आरती ने भी कमेंट किया और बहुत सारे हार्ट और नौ नज़र वाले इमोजी बनाकर लिखा- बहुत बहुत खुश हूं।

पुराने विवाद और रिश्तों की खटास

गौरतलब है कि कृष्णा अभिषेक और सुनीता आहूजा के बीच पिछले करीब 14 सालों से रिश्तों में तनाव की खबरें आती रही हैं। कई इंटरव्यू और सार्वजनिक बयानों में दोनों पक्षों की ओर से नाराजगी और दूरी की बातें सामने आई थीं।

कई बार कृष्णा और गोविंदा के परिवार के बीच भी अनबन की खबरें सुर्खियों में रही हैं, जिससे यह रिश्ता लंबे समय तक चर्चा में बना रहा।

फैंस की प्रतिक्रियाएं

इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इसे परिवार में सुलह का संकेत मान रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स कश्मीरा शाह के बयान को लेकर अलग-अलग कयास लगा रहे हैं।

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि यह पूरी तरह सुलह है या सिर्फ एक हल्का-फुल्का ऑन-स्क्रीन मोमेंट, लेकिन इतना जरूर है कि इस वीडियो ने फैन्स के बीच नई उम्मीद जगा दी है कि परिवार के रिश्ते फिर से सामान्य हो सकते हैं।