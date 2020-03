बॉलीवुड एक्टर और सेल्फ क्लेम फिल्म क्रिटिक केआरके अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। दुनियाभर में विकराल रूप ले चुके कोरोना वायरस को लेकर केआरके ने ट्वीट कर एक बार फिर कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने लगे। दरअसल केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा ‘मेरा घर 100 फीसदी कोरोना वायरस से फ्री है अगर आप इस वायरस से बचने की कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं तो मेरे घर पर आ कर रह सकते हैं’ उन्होंने अपने इस ट्वीट के साथ एक लग्जरी विला की फोटो डाली है। जिसे देख कर लोग रिट्वीट करते हुए अलग-अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

My home is 100% corona free. Corona can’t reach to my home at any cost. So if you are looking for a safe place then come and stay at my home! pic.twitter.com/DpnWSIuT2c

— KRK (@kamaalrkhan) March 16, 2020