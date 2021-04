कोरोना से लोग मर रहे हैं और अमित शाह के बेटे क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे- बॉलीवुड एक्टर ने साधा निशाना, अंबानी-अडानी का भी लिया नाम

कमाल आर खान उर्फ केआरके सोशल मीडिया पर आए दिन सामाजिक मुद्दों पर कमेंट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने कोरोना पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और उनके बेटे जय शाह पर निशाना साधा। एक्टर ने टिप्पणी कर कहा कि कोरोना से लोग सड़कों पर मर रहे हैं औऱ यहां अमित शाह के बेटे क्रिकेट मैच खिलवा रहे हैं। क्रिकेटर्स पर भी चुटकी लेते हुए एक्टर ने उन्हें बेशर्म कहा।

केआरके ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा- आज देश में चारों तरफ कोरोना से हाहाकार मचा है। लोग सड़कों पर बिना इलाज के मर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहा है। और बेशर्म क्रिकेटर्स खेलने में मस्त हैं।

इसके अलावा एक्टर ने एक पोस्ट और किया जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में सिर्फ गरीबों के जाने को लेकर कहा- अंबानी, आडानी, टाटा, बिरला कोई गया कुंभ में? कोई नहीं। केवल गरीब लोग ही जाते हैं कुंभ में स्नान करने, अपने पापों को धोने। तो कोरोना किसको हुआ? गरीबों को। मरा कौन? गरीब! मतलब सारी मुसीबतों के ठेके गरीब आदमी ने ही लिए हुए हैं।

अपने एक अन्य ट्वीट में मोदी गवर्नमेंट पर निशाना साधत हुए एक्टर बोले- सरकार का सीधा फंडा है कि इलेक्शन भी होंगे और कुंभ मेला भी होगा। लोग बचें या मरें। केआरके के इन पोस्ट को देख कर लोगों के रिएक्शन भी कमेंट बॉक्स पर आने लगे।

राजवीर गुप्ता नाम के एक यूजर ने कहा- सही कहा सर, और ये भी सच है कि आपके अलावा इस मुद्दे को कोई भी नहीं उठा रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा इस मामले में। हमें कोहली और इन जैसे और खिलाडियों को बैन कर देना चाहिए। इतने इंसेंसिटेव लोग हैं। ये लोग बस खेल रहे हैं करोड़ों पैसा कमाने के लिए। उन लोगों के बारे में भी नहीं सोचते ये, जो लोग इनके लिए इनकी जीत के लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं।

Ambani, Adani, Tata, Birla Koi Gaya Kumbh Main? Koi Nahi. Only poor people went to Kumbh to wash sins. Toh #Corona Kisko Huwa? Poor Ko! Mara Kaun? Poor! Matlab Saare Museebaton Ke Theke Gareeb Aadmi Ne Hi Liye Huwe Hain.

— KRK (@kamaalrkhan) April 19, 2021