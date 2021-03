RSS, Kamal R Khan: बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) पर निशाना साधते हुए दो ट्वीट किए हैं। अपने पहले पोस्ट में एक्टर RSS को लेकर कहते हैं कि देशभक्त बस ये लोग ही हैं बाकी सब देशद्रोही बन गए हैं। एक्टर ने इस दौरान आरएसएस की तुलना ISIS से भी की। एक्टर ने अपन पोस्ट में कहा- ‘कई बार मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर सच क्या है?’

उन्होंने आगे कहा- ‘सही और गलत क्या है? और मुझे जवाब नहीं मिलता। हर भारतीय जानता है कि भारतीय ब्रिटिश के अधीन थे। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई लड़ने से इनकार कर दिया था। सरदार पटेल ने आरएसएस बैन कर दिया था। लेकिन आज आरएसएस के लोग देशभक्त बन रहे हैं और बाकी सब देशद्रोही हैं!’

केआरके ने एक ट्वीट और किया जिसमें उन्होंने कहा- ‘तालिबान और आईएसआईएस कैसे देशों को बर्बाद करने में सक्षम हैं? क्योंकि वह लोगों को कन्वेंस करने की हिम्मत रखते हैं। वह कहते हैं कि आप लोग अपने देश को चाइना और यूएस से बेहतर देश बना सकते हो। आज लोगों के पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं है। आरएसएस के लोग भी मेजॉरिटी को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस ही देश में बस देशभक्त हैं।’

Sometimes I try to understand, what’s the truth? What is right & wrong? And I get reply Nothing. Every Indian knows that Indians were under Britishers. #RSS refused to fight for freedom. Sardar Patel banned #RSS. But today RSS people are #Deshbhakts and all others are #Deshdrohi

— KRK (@kamaalrkhan) March 31, 2021